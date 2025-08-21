Tech Jobs: खतरे में है टेक इंडस्ट्री में ये 10 नौकरियां! डिमांड हो रही है कम, इन नौकरी को कर रहे हैं लोग पसंद; जानें क्या है वजह?

Tech Jobs in America: समय के साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन इसके साथ ही कुछ लोगों की नौकरी भी खतरे में है. अमेरिका के सबसे बड़े जॉब प्लेटफॉर्म इंडीड की ओर से लोगों को चेतावनी दी गई है और नोट जारी कर बताया गया है कि कौन सी 10 नौकरियां हैं जिसकी डिमांड कम होती जा रही है और किस 10 नौकरी की डिमांड बढ़ रही है. टेक इंडस्ट्री में ऐसा होने की वजह क्या है? इसके बारे में भी सूचना दी गई है.

खतरे में है टेक इंडस्ट्री की ये नौकरियां!

अमेरिकी जॉब प्लेटफॉर्म इंडीड ने नोट में लिखा कि टेक इंडस्ट्री में सभी जॉब्स समान रूप से कीमती नहीं हैं. एक स्टडी के मुताबिक ऐसा कहा गया है कि टेक नौकरी में निकलने वाली डिमांड कम होती जा रही है. धीरे-धीरे एंट्री-लेवल नौकरियां खत्म होती जा रही है. कई बड़ी-बड़ी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को निकाल रही है.

इन 10 नौकरियों की डिमांड घटी

जावा डेवलपर वेब डेवलपर फ्रंट-एंड डेवलपर नेट डेवलपर प्रोग्रामर एनालिस्ट iOS डेवलपर QA इंजीनियर UX डिजाइन सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर सीनियर जावा डेवलपर

स्टडी से सामने आया कि वो नौकरियां खतरे में है जिन्हें मैन्युअल काम के लिए जाना जाता है. डेवलपर्स के लिए खुद को अपग्रेड करने का समय आ चुका है. अमेरिकी टेक इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग से संबंधित नौकरी में वैकेंसी निकल रही है.

इन 10 नौकरियों की बढ़ी डिमांड

टेक्नोलॉजी लीड प्लेटफॉर्म इंजीनियर SAP लीड SAP कंसल्टेंट डाटा सेंटर टेक्नीशियन Oracle कंसल्टेंट Oracle HCM मैनेजर AI/ML इंजीनियर मशीन लर्निंग इंजीनियर स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर

टेक इंडस्ट्री में नौकरी की डिमांड होने की वजह क्या है?

इंडीड के सीनियर इकोनॉमिस्ट ब्रैंडन बर्नार्ड के अनुसार टेक इंडस्ट्री में कई पदों की प्रसिद्धि में कमी देखने को मिल रही है. नौकरी न जाने के खतरे को कम करने के लिए खुद को अपडेट करना जरूरी है. नए टेक युग से खुद को जोड़ना होगा. दरअसल, नौकरियों की डिमांड घटने का मुख्य कारण AI और ऑटोमेशन बताया जा रहा है. जहां एक बड़ी टीम एक काम करती थी वहीं, अब अकेले इंटेलिजेंट सिस्टम से काम को सरलता और बिना अधिक मैनपावर के किया जा सकता है.

