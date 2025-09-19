TSLPRB Recruitment 2025: यहां ड्राइवर और लेबर के 1743 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई, इतनी होगी सैलरी

TSLPRB Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड (TSLPRB) ने ड्राइवर और श्रमिक के 1743 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट tgprb.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 8 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो कैंडिडेट अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें.

इन 1743 पदों पर निकली वैकेंसी

ड्राइवर - 1000 पद Add Zee News as a Preferred Source

श्रमिक - 743 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं की डिग्री का होना अनिवार्य है. वहीं, ड्राइवर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास 18 महीने का ड्राइविंग अनुभव और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो 17 सितंबर, 2025 तक मान्य हो. कैंडिडेट्स योग्यता से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम और अधिकतम आयु निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

ड्राइवर - 22 से 35 साल

श्रमिक - 18 से 30 साल

आवेदन शुल्क

ड्राइवर

अन्य सभी उम्मीदवार - 600 रुपए

तेलंगाना के SC/ST और स्थानीय उम्मीदवार - 300 रुपए

श्रमिक

अन्य सभी उम्मीदवार - 400 रुपए

तेलंगाना के SC/ST और स्थानीय उम्मीदवार - 200 रुपए

इतनी होगी सैलरी

ड्राइवर - 20,960 से 60,080 रुपए प्रति महीने

श्रमिक - 16,550 से 45,030 रुपए प्रति महीने

चयन प्रक्रिया

ड्राइवर

फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट

ड्राइविंग टेस्ट

शैक्षणिक योग्यता

ड्राइविंग लाइसेंस अनुभव

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल टेस्ट

श्रमिक

मेरिट लिस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ये भी पढ़ें: Sarkari Naukri: 50 से 55 उम्र वालों के लिए भी सरकारी नौकरियां! जानिए कहां?​

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट tgprb.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म में सब्मिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

ये भी पढ़ें: 40 साल तक की उम्र वालों के लिए सरकारी बैंक नौकरी, 13000+ भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन