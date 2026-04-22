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Hindi Newsनौकरीबिना नौकरी छोड़े पहनें वर्दी: लेफ्टिनेंट बनने का मौका, क्या है टेरिटोरियल आर्मी और कैसे कर सकते हैं जॉइन?

बिना नौकरी छोड़े पहनें वर्दी: लेफ्टिनेंट बनने का मौका, क्या है टेरिटोरियल आर्मी और कैसे कर सकते हैं जॉइन?

Territorial Army Officer Recruitment 2026: देश की सेवा करने का आप भी सपना देखते हैं? अगर हां, तो मौका अच्छा है क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी ने ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली है. बिना नौकरी छोड़े या बिजनेस करते हुए लेफ्टिनेंट बनने का मौका दिया जाता है. आइए जानते हैं टेरिटोरियल आर्मी क्या है और कैसे लेफ्टिनेंट पद पर नौकरी हासिल कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 22, 2026, 02:07 PM IST
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Territorial Army Officer Recruitment 2026
Territorial Army Officer Recruitment 2026

Territorial Army Officer Vacancy 2026: क्या आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? देश भक्ति का जुनून तो है लेकिन नौकरी या अपने बिजनेस को छोड़ नहीं सकते हैं? आर्मी जॉइन करने का इरादा है लेकिन सेना की वर्दी पहनने का सपना पूरा कैसे होगा, ये सोच रहे हैं? अगर हां, ऐसा है तो आपके लिए गुड न्यूज है. बिना नौकरी या बिजनेस को छोड़े भारतीय सेना जॉइन कर सकते हैं. टेरिटोरियल आर्मी ने ऑफिसर पदों पर भर्ती निकली है. ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और हर महीने अच्छी सैलरी भी हासिल कर सकते हैं. टेरिटोरियल आर्मी क्या है और कैसे यहां जॉइन कर सकते हैं? आइए जान लेते हैं.

क्या है टेरिटोरियल आर्मी?

दरअसल, इंडियन आर्मी के साथ मिलकर टेरिटोरियल आर्मी काम करती है. इसके जरिए वो लोग सेना में जा पाते हैं जो नौकरी या बिजनेस करते हैं लेकिन देश की सेवा भी करना चाहते हैं. प्रादेशिक सेना ऐसे लोगों को रखती है. सरल और सीधे शब्दों में कहें तो टेरिटोरियल आर्मी एक पार्ट टाइम सेवा है. इस सेवा में कोई पेंशन नहीं मिलती है. आवेदन करने वाले चयनित उम्मीदवारों को लेफ्टिनेंट रैंक पर कमीशन मिलता है. ट्रेनिंग और सैन्य सेवा के समय अफसरों को रेगुलर आर्मी के अधिकारियों की जैसी ही सैलरी और सुविधाएं मिलती हैं. आवश्यक सेवा करने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल का पद भी मिल सकता है. 

कब से कब तक कर सकते हैं आवेदन?

टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर भर्ती 2026 के तहत कुल 12 वैकेंसी है जिनमें 11 पुरुष और 01 महिला के लिए भर्ती निकली है. 20 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 19 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने वालों को चयन प्रोसेस के तहत सीबीटी लिखित परीक्षा देनी होगी जिसका आयोजन 12 जुलाई 2026 को हो सकता है.

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किन योग्यता की जरूरत?

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है. न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 42 साल होनी चाहिए. इंडियन आर्मी या वायुसेना या पुलिस या GREF आदि में रेलुगर तौर पर काम करने वालों के लिए ये भर्ती नहीं है.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट territorialarmy.in पर जाएं.

  2. होमपेज पर 'Join as an Officer' शो होगा उस लिंक पर क्लिक करें.

  3. इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करें.

  4. स्क्रीन पर आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा उसमें सभी डिटेल्स भर दें.

  5. डॉक्यूमेंट सेक्शन में मांगे जा रहे दस्तावेजों को सब्मिट करें.

  6. आवेदन शुल्क 500 रुपये जमा करें और आखिर में फॉर्म को भी सब्मिट करें.

  7. आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल लें और पीडीएफ को डाउनलोड करके सेव कर लें.

ये भी पढ़ें- BTech वालों के लिए सरकारी नौकरी के रास्ते खुले! इस बैंक में ऑफिसर बनने का मौका, आवेदन प्रोसेस से लेकर सब डिटेल्स यहां

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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