Advertisement
trendingNow13004521
Hindi Newsनौकरी

Territorial Army Rally Recruitment 2025: टेरिटोरियल आर्मी भर्ती की रैली शुरू, 800 से ज्यादा भारतीय सैनिकों की वैकेंसी; जल्दी जानें आवेदन का तरीका

Territorial Army Rally Recruitment 2025: प्रादेशिक सेना भर्ती की रैली 15 नवंबर से शुरू हो गई है. भारत के अलग-अलग राज्यों में शेड्यूल के अनुसार रैली आयोजित की गई है. आइए प्रादेशिक सेना सैनिक रिक्तियां के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 15, 2025, 09:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Territorial Army Rally Recruitment 2025: टेरिटोरियल आर्मी भर्ती की रैली शुरू, 800 से ज्यादा भारतीय सैनिकों की वैकेंसी; जल्दी जानें आवेदन का तरीका

Territorial Army Recruitment 2025 Rally: भारतीय सेना में भर्ती होने का शानदार मौका आपके पास है. टेरिटोरियल आर्मी की ओर से भारत के अलग-अलग राज्यों में भर्ती रैली को आयोजित किया जा रहा है. इसकी शुरुआत 15 नवंबर से हो गई है और 14 दिसंबर से भर्ती रैली को आयोजित किया जाएगा. इस स्टेटवाइज रैली का आयोजन 15 नवंबर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है. भारत के विभिन्न राज्यों में भार्ती रैली का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. आइए जानते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी भर्ती रैली के लिए किस पद पर कितनी वैकेंसी है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं?

Territorial Army Rally Recruitment: पद के नाम और वैकेंसी

  • सैनिक (सामान्य ड्यूटी)- 752
  • सैनिक (हाउस क्रोयर)- 10
  • सैनिक (रिग)- 07
  • सैनिक (सर्वे)- 06
  • सैनिक (मेष)- 04
  • सैनिक (हेल्थ ट्रेजर)- 03
  • सैनिक (कुछ सेवा)- 02
  • सैनिक (रैलयवी)- 02
  • सैनिक (कम्पायर बटालियन)- 02
  • सैनिक (कारीगर लकड़ी)- 02
  • सैनिक (शैफ स्पेशल)- 01
  • सैनिक (दर्जी)- 01

रैली के लिए क्या है सिलेक्शन प्रोसेस?

Add Zee News as a Preferred Source

रैलियों में दोन चरणों के माध्यम से सिलेक्शन किया जाएगा. इसके बाद मेरिट लिस्ट को जारी किया जाएगा. पहले चरण में शारीरिक क्षमता के अलावा मेडिकल टेस्ट होगा. इसके बाद शॉर्टलिस्ट में नाम होने पर दूसरे चरण के लिए उम्मीदवार योग्य होंगे. अगले चरण में लिखित परीक्षा ली जाएगी जिसमें पास होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी. इसमें नाम होने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा.

किन दस्तावेजों को ले जाना जरूरी?

रैली में जाने के दौरान उम्मीदवारों को साथ में कुछ दस्तावेजों को जरूर ले जाना होगा. नीचे की ओर जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट देख सकते हैं.

  1. डोमिसाइल सर्टिफिकेट
  2. चरित्र प्रमाण 
  3. जाति प्रमाण पत्र
  4. पासपोर्ट साइज कलरफुल फोटोग्राफ
  5. 10वीं और 12वीं की मार्कशीट
  6. पैन कार्ड
  7. आधार कार्ड
  8. अविवाहित प्रमाण पत्र
  9. विवाहित प्रमाण पत्र

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो टेरिटोरियल आर्मी रैली भर्ती  की आधिकारिक वेबसाइट https://territorialarmy.in/ भी चेक कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- IB Recruitment 2025: खुफिया विभाग में भर्ती... 2 दिन बाकी, बाद में नहीं मिलेगा आवेदन का मौका; 1.42 लाख तक की सैलरी के लिए ऐसे करें Apply

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Territorial Army Rally Recruitment 2025

Trending news

क्या बिहार में दोहराएगा महाराष्ट्र मॉडल जाएगा? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
Bihar election results 2025
क्या बिहार में दोहराएगा महाराष्ट्र मॉडल जाएगा? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
Indian politics
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?
Chirag Paswan
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?
फैलने वाली है कोहरे की चादर, यहां बढ़ जाएगी ठिठुरन, तैयार कर लें कंबल-रजाई
Weather
फैलने वाली है कोहरे की चादर, यहां बढ़ जाएगी ठिठुरन, तैयार कर लें कंबल-रजाई
Delhi Blast Live Updates: देश में 100 घंटों के अंदर दूसरा बड़ा धमाका... सुरक्षा को लेकर थोड़ी देर में होगी अहम बैठक
Nowgam Blast
Delhi Blast Live Updates: देश में 100 घंटों के अंदर दूसरा बड़ा धमाका... सुरक्षा को लेकर थोड़ी देर में होगी अहम बैठक
आतंकी उमर का पुलवामा में घर उड़ा तो उमर-महबूबा को हुआ दर्द, कह दी खटकने वाली बात!
Omar Abdullah
आतंकी उमर का पुलवामा में घर उड़ा तो उमर-महबूबा को हुआ दर्द, कह दी खटकने वाली बात!
कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास जबरदस्त ब्लास्ट, 9 की मौत, 29 घायल
Kashmir
कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास जबरदस्त ब्लास्ट, 9 की मौत, 29 घायल
DNA: सूत्रधार या सूत्रहार? बिहार ने चूर किया प्रशांत किशोर का अहंकार
Prashant Kishor
DNA: सूत्रधार या सूत्रहार? बिहार ने चूर किया प्रशांत किशोर का अहंकार
DNA: बिहार चुनाव में नीतीश ने खुद को बीमार बताने वालों का किया इलाज
DNA
DNA: बिहार चुनाव में नीतीश ने खुद को बीमार बताने वालों का किया इलाज
चुनावों में कभी 20% से ऊपर नहीं गया स्ट्राइक रेट, कांग्रेस को कैसे जिताएंगे राहुल
bihar chunav 2025
चुनावों में कभी 20% से ऊपर नहीं गया स्ट्राइक रेट, कांग्रेस को कैसे जिताएंगे राहुल