Territorial Army Rally Recruitment 2025: टेरिटोरियल आर्मी भर्ती की रैली शुरू, 800 से ज्यादा भारतीय सैनिकों की वैकेंसी; जल्दी जानें आवेदन का तरीका

Territorial Army Recruitment 2025 Rally: भारतीय सेना में भर्ती होने का शानदार मौका आपके पास है. टेरिटोरियल आर्मी की ओर से भारत के अलग-अलग राज्यों में भर्ती रैली को आयोजित किया जा रहा है. इसकी शुरुआत 15 नवंबर से हो गई है और 14 दिसंबर से भर्ती रैली को आयोजित किया जाएगा. इस स्टेटवाइज रैली का आयोजन 15 नवंबर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है. भारत के विभिन्न राज्यों में भार्ती रैली का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. आइए जानते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी भर्ती रैली के लिए किस पद पर कितनी वैकेंसी है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं?

Territorial Army Rally Recruitment: पद के नाम और वैकेंसी

सैनिक (सामान्य ड्यूटी)- 752

सैनिक (हाउस क्रोयर)- 10

सैनिक (रिग)- 07

सैनिक (सर्वे)- 06

सैनिक (मेष)- 04

सैनिक (हेल्थ ट्रेजर)- 03

सैनिक (कुछ सेवा)- 02

सैनिक (रैलयवी)- 02

सैनिक (कम्पायर बटालियन)- 02

सैनिक (कारीगर लकड़ी)- 02

सैनिक (शैफ स्पेशल)- 01

सैनिक (दर्जी)- 01

रैली के लिए क्या है सिलेक्शन प्रोसेस?

रैलियों में दोन चरणों के माध्यम से सिलेक्शन किया जाएगा. इसके बाद मेरिट लिस्ट को जारी किया जाएगा. पहले चरण में शारीरिक क्षमता के अलावा मेडिकल टेस्ट होगा. इसके बाद शॉर्टलिस्ट में नाम होने पर दूसरे चरण के लिए उम्मीदवार योग्य होंगे. अगले चरण में लिखित परीक्षा ली जाएगी जिसमें पास होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी. इसमें नाम होने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा.

किन दस्तावेजों को ले जाना जरूरी?

रैली में जाने के दौरान उम्मीदवारों को साथ में कुछ दस्तावेजों को जरूर ले जाना होगा. नीचे की ओर जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट देख सकते हैं.

डोमिसाइल सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण जाति प्रमाण पत्र पासपोर्ट साइज कलरफुल फोटोग्राफ 10वीं और 12वीं की मार्कशीट पैन कार्ड आधार कार्ड अविवाहित प्रमाण पत्र विवाहित प्रमाण पत्र

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो टेरिटोरियल आर्मी रैली भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट https://territorialarmy.in/ भी चेक कर सकते हैं.

