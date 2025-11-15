Territorial Army Rally Recruitment 2025: टेरिटोरियल आर्मी भर्ती की रैली शुरू, 800 से ज्यादा भारतीय सैनिकों की वैकेंसी; जल्दी जानें आवेदन का तरीका

Territorial Army Rally Recruitment 2025: प्रादेशिक सेना भर्ती की रैली 15 नवंबर से शुरू हो गई है. भारत के अलग-अलग राज्यों में शेड्यूल के अनुसार रैली आयोजित की गई है. आइए प्रादेशिक सेना सैनिक रिक्तियां के बारे में विस्तार से जानते हैं.
Trending Photos
Territorial Army Recruitment 2025 Rally: भारतीय सेना में भर्ती होने का शानदार मौका आपके पास है. टेरिटोरियल आर्मी की ओर से भारत के अलग-अलग राज्यों में भर्ती रैली को आयोजित किया जा रहा है. इसकी शुरुआत 15 नवंबर से हो गई है और 14 दिसंबर से भर्ती रैली को आयोजित किया जाएगा. इस स्टेटवाइज रैली का आयोजन 15 नवंबर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है. भारत के विभिन्न राज्यों में भार्ती रैली का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. आइए जानते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी भर्ती रैली के लिए किस पद पर कितनी वैकेंसी है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं?
Territorial Army Rally Recruitment: पद के नाम और वैकेंसी
रैली के लिए क्या है सिलेक्शन प्रोसेस?
रैलियों में दोन चरणों के माध्यम से सिलेक्शन किया जाएगा. इसके बाद मेरिट लिस्ट को जारी किया जाएगा. पहले चरण में शारीरिक क्षमता के अलावा मेडिकल टेस्ट होगा. इसके बाद शॉर्टलिस्ट में नाम होने पर दूसरे चरण के लिए उम्मीदवार योग्य होंगे. अगले चरण में लिखित परीक्षा ली जाएगी जिसमें पास होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी. इसमें नाम होने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा.
किन दस्तावेजों को ले जाना जरूरी?
रैली में जाने के दौरान उम्मीदवारों को साथ में कुछ दस्तावेजों को जरूर ले जाना होगा. नीचे की ओर जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट देख सकते हैं.
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो टेरिटोरियल आर्मी रैली भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट https://territorialarmy.in/ भी चेक कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें- IB Recruitment 2025: खुफिया विभाग में भर्ती... 2 दिन बाकी, बाद में नहीं मिलेगा आवेदन का मौका; 1.42 लाख तक की सैलरी के लिए ऐसे करें Apply