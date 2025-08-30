Job Seeker: नौकरी चेंज करने के बाद चाहिए ज्यादा सैलरी पैकेज? तो बोल दें बिल गेट्स की ये 3 लाइनें, मिल सकेगा अच्छा जॉब ऑफर

Tips to Deal with HR for Salary Negotiation: क्या आप एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं या चाहते हैं कि जब भी आप से पूछा जाए कि सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है तो आप बिना सोचे बिल गेट्स के द्वारा बोली गई इन 3 लाइन को बोल सकते हैं.

Tips to Deal with HR for Salary Negotiation: अगर आप नौकरी के लिए किसी कंपनी में जाते हैं और वहां एचआर आप से पूछ कि आपको कितनी सैलरी चाहिए तो इसका जवाब आप क्या देंगे? शायद अपनी सैलरी से कुछ प्रतिशत बढ़ाने की बात कहेंगे या बोले कि सैलरी में इनक्रिमेंट अच्छा खासा चाहिए. अगर ऐसा ही कुछ बोलने का सोच रहे हैं तो जॉब ऑफर के दौरान ज्यादा बेहतर सैलरी मिलना मुश्किल है. दरअसल, कई बार बोलने के तरीके और काम से संबंधित अनुभव होने पर कंपनी की ओर से ज्यादा सैलरी पैकेज ऑफर किया जा सकता है. आज हम आपको बिल गेट्स द्वारा बोली गई 3 लाइन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

आपका जवाब भी है जिम्मेदार

सरकारी नौकरी में तो किसी तरह का कोई सैलरी निगोसेट नहीं हो सकता लेकिन हम बात कर रहे हैं प्राइवेट जॉब की जहां अक्सर एचआर की ओर से कैंडिडेट्स के साथ सैलरी नेगोशिएट किया जाता है. कंपनी की ओर से कैंडिडेट्स से पूछा भी जाता है उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है जो कि हायरिंग प्रोसेस का एक अहम हिस्सा होता है. यहां आप क्या जवाब दे रहे हैं और किस तरह से दे रहे हैं ये सैलरी ग्रोथ पर निर्भर करता है.

बिल गेट्स की सलाह आ सकती है काम

पेप टॉक में माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने जॉब सीकर को एक सलाह दी थी. उन्होंने बताया है कि कैंडिडेट्स से जब पूछा जाए कि सैलरी को लेकर क्या उम्मीदें है तो इसका जवाब किस तरह से देना है. बिल गेट्स के मुताबिक सैलरी को लेकर जवाब में नंबर नहीं होना चाहिए. आपको कोई परसेंटेज भी बताने की जरूरत नहीं है.

कितनी सैलरी चाहते हैं आप? इस सवाल का ये दें जवाब

बिल गेट्स के अनुसार अगर आप से कंपनी पूछे कि आपको कितनी सैलरी चाहिए तो 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत या कोई अन्य संख्या के रूप में जवाब न दें. इसकी जगह ये तीन लाइन बोल दें- ‘मुझे उम्मीद है कि कंपनी की ओर से ऑप्शन पैकेज अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं रिस्क लेने की काबिलियत रखती या रखता हूं. मुझे कंपनी का भविष्य काफी बेहतर लगता है, इस वजह से मैं स्टॉक ऑप्शन्स लेने को प्राथमिकता दूंगी या दूंगा, कैश सैलरी से ज्यादा. मैंने ये भी सुना है कि अन्य कंपनियां ज्यादा पैसे दे रही हैं. मगर आप मुझे एक फेयर ऑप्शन दें.’

अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करें और कंपनी की ओर से ऐसा सवाल किया जाए तो आप ये लाइन बोलकर देखें हो सकता है कि इससे हायरिंग करने वाला इंप्रेस हो जाए और आपको एक अच्छे पैकेज के साथ अपनी मनचाही नौकरी मिल सके.

