TISS Recruitment 2025: टाटा इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आखिरी मौका! फटाफट करें आवेदन, जानें तरीका

TISS Assistant Professor Recruitment 2025: NET परीक्षा पास नहीं भी की है तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी हासिल कर सकते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट में भर्ती के लिए आवेदन की तारीख नजदीक आ चुकी है. आइए फटाफट से आवेदन का तरीका जान लेते हैं.
Trending Photos
TISS Assistant Professor Recruitment 2025: लंबे समय से एक अच्छे और बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का सपना देख रहे हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलने का इंतजार भी है? अगर हां, तो मौका हाथ से जानें न दें क्योंकि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) की ओर से एक शानदार मौका दिया जा रहा है और भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 16 नवंबर 2025 है. इसके लिए किन योग्यताओं की जरूरत है और क्या आवेदन प्रोसेस है, आइए जान लेते हैं.
यहां निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी
मुबंई कैंपस के लिए इंस्टीट्यूट ने लेबर मार्केट रिसर्च फेसिलिटी (LMRF) स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने भर्ती निकाली है. यहां असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए दो योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. ऑफिशियल वेबसाइट tiss.ac.in के माध्यम से आवेदन का मौका मिल रहा है. इस पद भर्ती के जरिए एकेडमिक पे लेवल 10 के तहत 57,700 रुपये से 1,82,400 रुपये तक प्रति माह सैलरी की असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी लग सकती है.
क्या योग्यता है?
कैसे करें आवेदन?
ये भी पढ़ें- BOI Recruitment 2025: 100 से ज्यादा पदों पर सरकारी नौकरी... बैंक ऑफ इंडिया में निकली भर्ती, फटाफट जानें अप्लाई प्रोसेस और योग्यता