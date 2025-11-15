Advertisement
TISS Recruitment 2025: टाटा इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आखिरी मौका! फटाफट करें आवेदन, जानें तरीका

TISS Assistant Professor Recruitment 2025: NET परीक्षा पास नहीं भी की है तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी हासिल कर सकते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट में भर्ती के लिए आवेदन की तारीख नजदीक आ चुकी है. आइए फटाफट से आवेदन का तरीका जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 15, 2025, 03:00 PM IST
TISS Recruitment 2025: टाटा इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आखिरी मौका! फटाफट करें आवेदन, जानें तरीका

TISS Assistant Professor Recruitment 2025: लंबे समय से एक अच्छे और बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का सपना देख रहे हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलने का इंतजार भी है? अगर हां, तो मौका हाथ से जानें न दें क्योंकि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) की ओर से एक शानदार मौका दिया जा रहा है और भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 16 नवंबर 2025 है. इसके लिए किन योग्यताओं की जरूरत है और क्या आवेदन प्रोसेस है, आइए जान लेते हैं.

यहां निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी

मुबंई कैंपस के लिए इंस्टीट्यूट ने लेबर मार्केट रिसर्च फेसिलिटी (LMRF) स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने भर्ती निकाली है. यहां असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए दो योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. ऑफिशियल वेबसाइट tiss.ac.in के माध्यम से आवेदन का मौका मिल रहा है. इस पद भर्ती के जरिए एकेडमिक पे लेवल 10 के तहत 57,700 रुपये से 1,82,400 रुपये तक प्रति माह सैलरी की असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी लग सकती है.

क्या योग्यता है?

  • पोजीशन 1 के लिए अप्लाई करने वाले के पास बिजनेस में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या संबंधित क्षेत्र की डिग्री होनी चाहिए. न्यूनतम अंक 55 प्रतिशत होना चाहिए. मैनेजमेंट में पीएचडी होनी जरूरी है.
  • पोजिशन 2 के लिए आवेदन करने वालों के लिए ऑपरेशन रिसर्च, मास्टर्स स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स या डेमोग्राफी में मास्टर की डिग्री जरूरी चाहिए. इसके लिए 55 प्रतिशत अंक चाहिए. NET की जरूरत नहीं है.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट tiss.ac.in पर जाएं.
  2. एकेडमिक पोजीशन पर जाएं, यहां दो ऑप्शन शो होंगे.
  3. परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल में से कॉन्ट्रैक्चुअल को चुनें.
  4. इसके बाद अप्लाई लिंक पर क्लिक करें.
  5. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपनाएं और लॉगिन के बाद फॉर्म शो होगा.
  6. आवेदन पत्र में सभी मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर कर दें.
  7. लेटेस्ट तस्वीर और सिग्नेचर जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें.
  8. आवेदन शुल्क चुकाए और फिर लास्ट में फॉर्म को सबमिट करें.
  9. कंफर्मेशन होने पर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

