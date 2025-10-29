TISS Recruitment 2025: बिना NET परीक्षा के टाटा इंस्टीट्यूट में होगी भर्ती, आवेदन चालू; जल्दी से जानें अप्लाई प्रोसेस

TISS Assistant Professor Recruitment 2025: आप भी किसी ऐसे नामी संस्थान में पढ़ाना चाहते हैं जहां नौकरी के लिए आपको NET परीक्षा के पासिंग मार्क्स न दिखाने हो, तो आपके लिए अच्छा मौका है. टाटा इंस्टीट्यूट में बिना NET परीक्षा के भर्ती हो रही है. आइए टाटा इंस्टीट्यूट में निकली भर्ती के बारे में विस्तार से जानते हैं.
TISS Assistant Professor Recruitment 2025: क्या आपका करियर टीचिंग में बना हुआ है. एक अच्छे शिक्षक हैं लेकिन अभी तक नेट परीक्षा की योग्यता न होने के कारण या कहें कि पीएचडी डिग्री न होने की वजह से कॉलेज में प्रोफेसर नहीं बन पा रहे हैं. अगर ऐसा है तो चिंता से मुक्त हो जाइए. सबसे नामी और बड़े इंस्टीट्यूट में से एक टाटा इंस्टीट्यूट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) द्वारा इंस्टीट्यूट की ओर से मुंबई कैंपस के लिए भर्ती निकाली गई है.
आवेदन प्रोसेस चालू
ऑफिशियल वेबसाइट tiss.ac.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं. 27 अक्टूबर 2025 से टाटा इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन चालू है. दो पदों पर भर्ती निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 16 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आइए योग्यता, आवेदन फीस और प्रोसेस जानते हैं.
किन योग्यता की जरूरत?
पॉजिशन 1 के लिए मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या संबंधित क्षेत्र में मास्टर डिग्री जरूरी है. साथ ही 55 प्रतिशत अंक के साथ मास्टर डिग्री होना जरूरी है. इसके अलावा मैनेजमेंट और फील्ड से संबंधित क्षेत्र में पीएचडी जरूरी.
पोजिशन 2 के लिए स्टैटिस्टिक्स, डेमोग्राफी, ऑपरेशन रिसर्च, इकोनॉमिक्स आदि में मास्टर्स डिग्री जरूरी है. 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए. इन विषयों में पीएचडी भी जरूरी है. NET एग्जाम जरूरी नहीं है.
एप्लिकेशन फीस कितनी है?
टाटा इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट प्रोफेसर पद भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये आवेदन फीस है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क है. जबकि, महिला उम्मीदवार के लिए कोई शुल्क नहीं है.
कैसे करें आवेदन?
