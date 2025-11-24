TN MRB Recruitment 2025: मेडिकल सेक्टर में शानदार अवसर! असिस्टेंट सर्जन के 1100 पदों पर बंपर भर्ती, 2 लाख से ज्यादा होगी सैलरी

TN MRB Recruitment 2025 Notification: मेडिकल सेक्टर में करियर बनाना लाखों युवाओं का सपना होता है. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने लाई है. मेडिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड तमिलनाडु (TN MRB) ने असिस्टेंट सर्जन के 1100 पदों पर बंपर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट mrb.tn.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर सकते हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास MBBS डिग्री, तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन और हाउस सर्जन (CRRI) का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है.

आयु सीमा

उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 37 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी पे- लेवल 22 के अनुसार, 56,100 से 2,05,700 रुपए तक प्रति महीने होगी.

चयन प्रक्रिया

कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT)

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल/OBC/EWS - 1,000 रुपये

SC//ST/PwBD, आदि - 500 रुपये

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mrb.tn.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

