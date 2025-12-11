TN MRB Recruitment 2025: तमिलनाडु में असिस्टेंट सर्जन के 1100 पदों पर बंपर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख आज, 2 लाख से ज्यादा होगी सैलरी

TN MRB Recruitment 2025 Notification: मेडिकल क्षेत्र में शानदार करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के हाथ से एक सुनहरा मौका निकलने वाला है. मेडिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड तमिलनाडु (TN MRB) ने असिस्टेंट सर्जन (जनरल) के कुल 1,100 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई थी और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि आज, 11 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने जारी पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट mrb.tn.gov.in पर जाकर तुरंत अप्लाई कर दें, नहीं तो आपके हाथ से एक सुनहरा मौका निकल जाएगा.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS की डिग्री, तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन और हाउस सर्जन (CRRI) का सर्टिफिकेट होना चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 37 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 56,100 से 2,05,700 रुपए प्रति महीने होगी.

चयन प्रक्रिया

कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT)

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

आवेदन शुल्क

SC/SCA/ST/DAP - 500 रुपये

अन्य सभी - 1000 रुपये

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mrb.tn.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

