TN MRB Recruitment 2025: हेल्थ इंस्पेक्टर के 1429 पदों पर निकली मेगा भर्ती, जल्दी करें आवेदन, सैलरी 71900 रुपये तक

TN MRB Recruitment 2025 Vacancy: मेडिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड (MRB), तमिलनाडु ने हेल्थ इंस्पेक्टर के 1429 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mrb.tn.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 29, 2025, 01:01 PM IST
TN MRB Recruitment 2025: हेल्थ इंस्पेक्टर के 1429 पदों पर निकली मेगा भर्ती, जल्दी करें आवेदन, सैलरी 71900 रुपये तक

TN MRB Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. मेडिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड (MRB), तमिलनाडु ने हेल्थ इंस्पेक्टर के कुल 1429 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट mrb.tn.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
उम्मीदवार बायोलॉजी या बॉटनी और जूलॉजी विज्ञान के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. इसी के साथ कैंडिडेट के पास S.S.L.C लेवल पर तमिल भाषा एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना चाहिए. वहीं,उम्मीदवार सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं निवारक चिकित्सा निदेशक द्वारा प्रदत्त दो वर्षीय बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष)/स्वास्थ्य निरीक्षक/स्वच्छता निरीक्षक पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र होना आवश्यक है.

आयु सीमा 
उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, जारी पद के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है. इसी के साथ आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है- 

  • जनरल, EWS, OBC - 600 रुपये 

  • SC, SCA, ST,  DAP(PH) - 300 रुपये 

चयन प्रक्रिया 

  • तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट

  • कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट

इतनी होगी सैलरी 
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 19,500 से 71,900 रुपए प्रति महीने होगी. 

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mrb.tn.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • फिर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • इसके बाद फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • फिर फॉर्म को चेक कर सबमिट कर दें. 

  • लास्ट का फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

TN MRB Recruitment 2025

