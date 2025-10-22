Advertisement
Sarkari Naukri: 57 साल तक की उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी, यहां निकली 2000 से ज्यादा शिक्षक भर्ती; फटाफट ऐसे करें आवेदन

TN TRB Assistant Professor 2025: सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती निकली है जिसके तहत 57 साल तक के उम्र वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कितनी सैलरी दी जाएगी और आवेदन का प्रोसेस क्या रहेगा?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 22, 2025, 03:12 PM IST
TN TRB Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की हर किसी को तलाश होती है. खासतौर पर सरकारी टीचर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक उम्मीदवार ज्यादा होते हैं. अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं और सरकारी कॉलेजों में शिक्षक भर्ती निकलने का काफी समय से इंतजार कर रहे थे तो वो समय आ गया है जब आप भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. तमिलनाडु शिक्षक भर्ती बोर्ड की ओर से राज्य के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. आइए जानते हैं कब से कब तक कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद भर्ती के लिए आवेदन शुरू होगा और इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस क्या है?

2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती

तमिलनाडु शिक्षक भर्ती बोर्ड ने राज्य के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर कुल 2,708 भर्तियां निकाली है. ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

  • संबंधित विषय में कम से कम 55 फीसदी अंक के साथ मास्टर डिग्री जरूरी.
  • एससी/एसटी/दिव्यांग वर्गों के लिए 50% अंकों से मास्टर पास जरूरी
  • NET/SET/SLET एग्जाम क्रैक या पीएचडी जरूरी.
  • तमिल भाषा में 10वीं या 12वीं की पढ़ाई की होनी जरूरी.
  • तमिल लैंग्वेज एफिशिएंसी टेस्ट में पास होना जरूरी.
  • अधिकतम उम्र 57 साल और न्यूनतम 18 साल से ज्यादा.

आवेदन फीस कितनी है?

  • सामान्य और अन्य वर्ग के लिए 600 रुपये है.
  • एससी/एसटी/दिव्यांग वर्गों के लिए 300 रुपये है.
  • 2019 या 2024 भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को फीस नहीं देनी होगी.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- trb.tn.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर TNSTU Recruitment 2025 का लिंक शो होगा.
  3. क्लिक के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लें.
  4. लॉगिन होने के फॉर्म शो होगा उसमें सभी जानकारी को भर दें.
  5. फीस का भुगतान करें और फॉर्म का प्रीव्यू कर लें.
  6. फॉर्म सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन का प्रिंटआउट निकाल लें.

क्या है चयन प्रक्रिया?

सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले लिखित परीक्षा होगी. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू या डेमो क्लास होगी. चयनित उम्मीदवार को 57,700 रुपये से 1,82,400 रुपये प्रतिमाह सैलरी की नौकरी मिल सकती है.

ये भी पढ़ें- Weekly Employment: 27 अक्टूबर तक बंपर सरकारी नौकरियां! इस हफ्ते बंद हो रहे 5 बड़ी भर्तियों के फॉर्म

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TN TRB Recruitment 2025

