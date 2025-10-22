Sarkari Naukri: 57 साल तक की उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी, यहां निकली 2000 से ज्यादा शिक्षक भर्ती; फटाफट ऐसे करें आवेदन

TN TRB Assistant Professor 2025: सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती निकली है जिसके तहत 57 साल तक के उम्र वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कितनी सैलरी दी जाएगी और आवेदन का प्रोसेस क्या रहेगा?
TN TRB Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की हर किसी को तलाश होती है. खासतौर पर सरकारी टीचर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक उम्मीदवार ज्यादा होते हैं. अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं और सरकारी कॉलेजों में शिक्षक भर्ती निकलने का काफी समय से इंतजार कर रहे थे तो वो समय आ गया है जब आप भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. तमिलनाडु शिक्षक भर्ती बोर्ड की ओर से राज्य के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. आइए जानते हैं कब से कब तक कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद भर्ती के लिए आवेदन शुरू होगा और इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस क्या है?
2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती
तमिलनाडु शिक्षक भर्ती बोर्ड ने राज्य के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर कुल 2,708 भर्तियां निकाली है. ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं.
किन योग्यता की जरूरत?
आवेदन फीस कितनी है?
कैसे करें आवेदन?
क्या है चयन प्रक्रिया?
सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले लिखित परीक्षा होगी. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू या डेमो क्लास होगी. चयनित उम्मीदवार को 57,700 रुपये से 1,82,400 रुपये प्रतिमाह सैलरी की नौकरी मिल सकती है.
