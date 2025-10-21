TN TRB Recruitment 2025: 57 साल वालों के पास सुनहरा मौका, असिस्टेंट प्रोफेसर के 2708 पदों पर भर्ती, 1.82 लाख होगी सैलरी

TN TRB Recruitment 2025 Notification: टीचिंग क्षेत्र में बेहतरीन करियर बनाने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. तमिलनाडु शिक्षक भर्ती बोर्ड (TN TRB) ने राज्य के विभिन्न सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2,708 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट trb.tn.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद के अनुसार कम से कम 55 55% अंकों के साथ मास्टर की डिग्री होनी चाहिए. इसी के साथ उम्मीदवार UGC रेगुलेशन 2009/2018 के तहत या तो NET/SET/SLET परीक्षा पास की हो या Ph.D. होल्डर होना चाहिए. वहीं, कैंडिडेट 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा तमिल भाषा से पास होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है, तो चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के 2 सालों के अंदर तमिल लैंग्वेज एफिशिएंसी टेस्ट पास करना होगा.

आयु सीमा

उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 57 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 1 जुलाई, 2025 के आधार पर की जाएगी.

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

इंटरव्यू या डेमो क्लास

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 57,700 से 1,82,400 रुपए प्रति महीने होगी.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल, OBC, EWS - 600 रुपए

SC, ST, PwBD - 300 रुपए

जानकारी के लिए बता दें, जो उम्मीदवार 2019 या 2024 भर्ती में आवेदन कर चुके हैं, उन्हें आवेदन शुल्क में छूट दी जाएगी.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट trb.tn.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

ध्यान दें, उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

