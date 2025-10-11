Sarkari Naukri: 8वीं पास युवाओं को मिलेगी 50 हजार तक की नौकरी, पंचायत सचिव के 1483 पदों पर भर्ती, जल्द करें आवेदन

TNRD Panchayat Secretary Recruitment 2025: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. तमिलनाडु रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज विभाग ने पंचायत सेक्रेटरी के 1483 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 09 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट tnrd.tn.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान और बोर्ड से कम से कम 8वीं कक्षा की डिग्री तमिल भाषा में होनी चाहिए. वहीं, 10वीं पास कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं.

आयु सीमा

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 32 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 15,900 से 50,400 रुपए प्रति महीने होगी.

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा.

जनरल/OBC/EWS - 100 रुपए

SC/ST/PwBD - 50 रुपये

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट tnrd.tn.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

