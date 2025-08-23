Sarkari Naukri: यहां पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर और फायरमैन के 3664 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास करें आवेदन, इतनी होगी सैलरी

TNUSRB Recruitment 2025: तमिलनाडु यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड (TNUSRB) ने पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर और फायरमैन के 3664 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है. जिसके लिए उम्मीदवार 21 सितंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.
TNUSRB Recruitment 2025 Notification: अधिकांश युवाओं का सपना सरकारी नौकरी करने का होता है, लेकिन बहुत कम युवा को ही ये मौका मिलता है. ऐसे में 10वीं पास युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. तमिलनाडु यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड (TNUSRB) ने पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर और फायरमैन के हजारों पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट tnusrb.tn.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 22 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में जो युवा अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.
इन 3664 पदों पर निकली वैकेंसी
पुलिस कॉन्स्टेबल - 2833 पद
जेल वार्डर - 180 पद
फायरमैन - 631 पद
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की डिग्री होना अनिवार्य है. वहीं, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जारी ऑफिशिलय नोटिफिकेश को चेक कर सकते हैं.
इतनी होगी सैलरी
जारी पदों के लिए चुने गए योग्य उम्मीदवारों की शुरुआती सैलरी 18,200 से 67,100 हजार रुपये प्रति महीने होगी.
आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 26 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा, फिजिकल मेडिकल टेस्ट (PMT), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा.
आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 250 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में ऑनलाइन मोड में भुगतान करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा.
ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करना होगा.
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट tnusrb.tn.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.
फिर से एक नया पेज खुलेगा, वहां मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.
इसके बाद मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.
आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.
लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.
