ये हैं 5 ऐसी नई स्किल्स जो आपको 2025 में दिला सकती हैं मोटा पैकेज, आज से ही शुरू करें सीखना

Top 5 New Job Skills: समय के साथ जॉब मार्केट में भी तेजी से बदलाव आ रहा है. ऐसे में केवल डिग्री हासिल कर लेने से जॉब मिलने की गारंटी नहीं रह गई है. आज के आधुनिक समय में हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी में तेजी से विकास हो रहा है. वहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नौकरी के सामने एक बड़ी चुनौती है. इसलिए हायर एजुकेशन के बाद एक व्यक्ति में डिग्री के साथ कुछ खास स्किल्स का होना अब बहुत जरूरी हो गया है. आइए हम आपको 5 ऐसे स्किल्स के बारे में बताते हैं, जो अगर आपके अंदर हैं, तो वो आपको मोटी पैकेज वाली नौकरी दिला सकता है, क्योंकि जॉब मार्केट में उन लोगों की ज्यादा डिमांड है, जिनके पास डिग्री के साथ नए स्किल्स है.

रियल वर्ल्ड स्किल्स

हायर एजुकेशन के बाद अधिकांश युवाओं के पास रियल वर्ल्ड स्किल्स की कमी होती है. जिस कारण कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नौकरियों के लिए तैयारी नहीं होते हैं. उन्हें असल जीवन का अनुभव नहीं होता है, लेकिन वो इसे इंटर्नशिप, पार्ट-टाइम नौकरी, आदि के माध्यम से डेवलप कर सकते हैं. प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम करने से उन्हें काम करने के अनुभव के साथ कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क, समस्या-समाधान और अनुकूलन परिस्थिति में काम कैसे किया जाता है, इसका एक्सपोजर मिलेगा. जो उनके वर्कप्लेस स्किल डेलवेप करने में मदद करता है और इससे उन्हें नौकरी मिलने में आसानी होती है.



ग्लोबल माइंडसेट

आज के समय में अच्छी पैकेज वाली नौकरी पाने के लिए व्यक्ति का ग्लोबल माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यूअर की उम्मीदवार से अपेक्षा होती है कि उनके अंदर ग्लोबल माइंडसेट स्किल हो. दुनिया को व्यापार की नजर से देखने और समझने की क्षमता हो. इस स्किल को आप देश-दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाले लोग और जुड़े अलग-अलग संस्थान के माध्यम से सीख सकते हैं. इसके लिए आपके अंदर चीजों को समझने और जानने की ललक का होना जरूरी है.

इंटरेक्शन स्किल

एक अच्छी नौकरी पाने के लिए किसी भी कैंडिडेट के अंदर इंटरेक्शन यानी कम्युनिकेशन स्किल का अच्छा होना बहुत जरूरी है. इससे न सिर्फ आपको अपनी बातों को दूसरों के सामने रखने में आसानी होगी. बल्कि, लोगों के साथ घुलने, रिलेशन बनाने, भरोसा जितने, माहौल के साथ ढलने और वर्क कल्चर के अंदर बेहतर तरीके से काम करने में भी मदद मिलेगा.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्किल

आज के आधुनिक दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का तेजी से विकास हो रहा है. अधिकांश क्षेत्र में एआई ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. ऐसे में अच्छी सैलरी वाली नौकरी हासिल करने के लिए व्यक्ति के अंदर AI स्किल का होना बहुत जरूरी हो गया है.

टेक्नोलॉजी स्किल

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ टेक्नोलॉजी स्किल का होना आपको अच्छी पैकेज वाली नौकरी दिलाने में मदद करता है, क्योंकि दोनों ही स्किल्स वाले लोगों की डिमांड जॉब मार्केट में बहुत ज्यादा है.

