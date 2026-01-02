Advertisement
trendingNow13061211
Hindi Newsनौकरीजनवरी की टॉप 7 सरकारी नौकरियां... 50000 से ज्यादा भर्तियां, लास्ट डेट से पहले करें अप्लाई

जनवरी की टॉप 7 सरकारी नौकरियां... 50000 से ज्यादा भर्तियां, लास्ट डेट से पहले करें अप्लाई

Top 7 Government Jobs January 2026: इस साल अलग-अलग क्षेत्रों में सरकारी नौकरी की भर्तियां निकलेंगे. जबकि, साल के पहले महीने भी कई भर्तियां निकल चुकी हैं. जनवरी में टॉप 7 सरकारी नौकरियों के बारे में हम बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 02, 2026, 10:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जनवरी की टॉप 7 सरकारी नौकरियां... 50000 से ज्यादा भर्तियां, लास्ट डेट से पहले करें अप्लाई

Top 7 Government Jobs January 2026: इस साल सरकारी नौकरी हासिल करने का इरादा मजबूत है तो बिल्कुल भी देरी न करें. साल के पहले महीने यानी जनवरी में ही सरकारी नौकरी हासिल करने का सपना पूरा हो सकता है. अलग-अलग क्षेत्र में सरकारी नौकरियां निकली हैं जिसके लिए आवेदन की लास्ट डेट जनवरी में ही है. कुल 50 हजार से ज्यादा सरकारी नौकरियों के अवसर मिल रहे हैं. कई जगह बड़ी भर्तियों के साथ सरकारी नौकरियां निकली है. आज हम आपको टॉप 7 सरकारी नौकरियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी आवेदन की लास्ट डेट जनवरी 2026 है. आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं.

जूनियर इंजीनियर भर्ती

अगर आपने इलेक्ट्रिकल या सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया है या फिर डिग्री है तो जनवरी में आपके लिए सरकारी नौकरी है. बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन (BTSC) की ओर से 2809 भर्तियां निकाली गई है. इसके तहत जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती की जाएगी. आवेदन की आखिरी तारीख 12 जनवरी 2026 है. इसके बाद एप्लिकेशन विंडो को बंद कर दिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मल्टी टास्किंग स्टाफ भर्ती

अगर पढ़ाई-लिखाई में मामले में सिर्फ 10वीं पास हैं तो आपके लिए भी सरकारी नौकरी है. जनवरी में मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) भर्तियां निकली है. दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (DSSSB) द्वारा अलग-अलग डिपार्टमेंट में भर्ती की जा रही है. मल्टी टास्किंग स्टाफ की कुल 714 वैकेंसी निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 जनवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं.

पटवारी वैकेंसी

किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास कर चुके हैं तो आप पटवारी की सरकारी नौकरी हासिल करने के योग्य हैं. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने 530 पदों पर भर्तियां निकाली है. पटवारी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 16 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

बिजली कंपनी में वैकेंसी

बिजली विभाग में सरकारी नौकरियां निकली है. एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी की ओर से अलग-अलग पदों पर भर्ती की जा रही है. 4009 भर्तियां निकली है जिसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 21 जनवरी 2026 है. लॉ ऑफिसर, लाइनमैन, टेस्टिंग असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी.

लेखपाल भर्ती

12वीं पास करने के साथ ही जो उम्मीदवार यूपी पीईटी 2025 परीक्षा में सफल रहे हैं उनके लिए लेखपाल की नौकरी है. उत्तर प्रदेश में 7994 पदों पर लेखपाल की भर्तियां निकली है. 28 जनवरी 2026 तक इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. upsssc.gov.in पर आवेदन पत्र का लिंक एक्टिव है.

पुलिस भर्ती

उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 पदों पर बंपर भर्तियां निकाली गई है. यहां आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, आरक्षी घुड़सवार पुलिस, महिला बटालियन, सशस्त्र पुलिस, कॉन्स्टेबल, जेल वार्डर आदि पदों पर भर्तियां निकली है. इसके लिए अलग-अलग योग्यता है. 12वीं पास वाले भी आवेदन कर सकते हैं. फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 जनवरी है.

भारतीय रेलवे भर्ती

भारतीय रेलवे भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 31 जनवरी 2026 है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा आइसोलेटेड कैटेगरी में अलग-अलग पदों पर भर्तियां निकाली है. कुल 312 भर्तियां निकली हैं जिसके तहत आवेदन कर सकते हैं. जूनियर ट्रांसलेशन, चीफ लॉ असिस्टेंट, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लैब असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट जैसे पदों पर वैकेंसी है.

ये भी पढ़ें- 2026 में बंपर सरकारी नौकरियां... रेलवे, बैंक, SSC से लेकर UPSC तक में भर्तियां!

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Government jobs

Trending news

उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया
Delhi riots ​​Umar Khalid
उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया
हम इस बार सरकार जरूर बनाएंगे...ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का पलटवार
Mithun Chakraborty
हम इस बार सरकार जरूर बनाएंगे...ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का पलटवार
यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
congress MP
यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की
Political Kissa
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक
Nana Patole's Comments On Lord Ram
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक
कश्‍मीरी शॉलवालों की हो रही...उमर अब्‍दुल्‍ला चुप क्‍यों हैं? सज्‍जाद ने पूछा सवाल
jammu kashmir news
कश्‍मीरी शॉलवालों की हो रही...उमर अब्‍दुल्‍ला चुप क्‍यों हैं? सज्‍जाद ने पूछा सवाल
बंगाल में INDIA गठबंधन तार-तार! अधीर रंजन का ममता बनर्जी के भतीजे पर तीखा हमला
Adhir Ranjan Chowdhury statement
बंगाल में INDIA गठबंधन तार-तार! अधीर रंजन का ममता बनर्जी के भतीजे पर तीखा हमला
राजनाथ का यहां जाना, जयशंकर का वहां: बदले सीन में बांग्लादेश से क्या चाहता है भारत?
India Bangladesh news
राजनाथ का यहां जाना, जयशंकर का वहां: बदले सीन में बांग्लादेश से क्या चाहता है भारत?
DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
DNA Analysis
DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर
DNA
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर