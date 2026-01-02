जनवरी की टॉप 7 सरकारी नौकरियां... 50000 से ज्यादा भर्तियां, लास्ट डेट से पहले करें अप्लाई

Top 7 Government Jobs January 2026: इस साल सरकारी नौकरी हासिल करने का इरादा मजबूत है तो बिल्कुल भी देरी न करें. साल के पहले महीने यानी जनवरी में ही सरकारी नौकरी हासिल करने का सपना पूरा हो सकता है. अलग-अलग क्षेत्र में सरकारी नौकरियां निकली हैं जिसके लिए आवेदन की लास्ट डेट जनवरी में ही है. कुल 50 हजार से ज्यादा सरकारी नौकरियों के अवसर मिल रहे हैं. कई जगह बड़ी भर्तियों के साथ सरकारी नौकरियां निकली है. आज हम आपको टॉप 7 सरकारी नौकरियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी आवेदन की लास्ट डेट जनवरी 2026 है. आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं.

जूनियर इंजीनियर भर्ती

अगर आपने इलेक्ट्रिकल या सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया है या फिर डिग्री है तो जनवरी में आपके लिए सरकारी नौकरी है. बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन (BTSC) की ओर से 2809 भर्तियां निकाली गई है. इसके तहत जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती की जाएगी. आवेदन की आखिरी तारीख 12 जनवरी 2026 है. इसके बाद एप्लिकेशन विंडो को बंद कर दिया जाएगा.

मल्टी टास्किंग स्टाफ भर्ती

अगर पढ़ाई-लिखाई में मामले में सिर्फ 10वीं पास हैं तो आपके लिए भी सरकारी नौकरी है. जनवरी में मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) भर्तियां निकली है. दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (DSSSB) द्वारा अलग-अलग डिपार्टमेंट में भर्ती की जा रही है. मल्टी टास्किंग स्टाफ की कुल 714 वैकेंसी निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 जनवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं.

पटवारी वैकेंसी

किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास कर चुके हैं तो आप पटवारी की सरकारी नौकरी हासिल करने के योग्य हैं. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने 530 पदों पर भर्तियां निकाली है. पटवारी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 16 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

बिजली कंपनी में वैकेंसी

बिजली विभाग में सरकारी नौकरियां निकली है. एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी की ओर से अलग-अलग पदों पर भर्ती की जा रही है. 4009 भर्तियां निकली है जिसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 21 जनवरी 2026 है. लॉ ऑफिसर, लाइनमैन, टेस्टिंग असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी.

लेखपाल भर्ती

12वीं पास करने के साथ ही जो उम्मीदवार यूपी पीईटी 2025 परीक्षा में सफल रहे हैं उनके लिए लेखपाल की नौकरी है. उत्तर प्रदेश में 7994 पदों पर लेखपाल की भर्तियां निकली है. 28 जनवरी 2026 तक इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. upsssc.gov.in पर आवेदन पत्र का लिंक एक्टिव है.

पुलिस भर्ती

उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 पदों पर बंपर भर्तियां निकाली गई है. यहां आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, आरक्षी घुड़सवार पुलिस, महिला बटालियन, सशस्त्र पुलिस, कॉन्स्टेबल, जेल वार्डर आदि पदों पर भर्तियां निकली है. इसके लिए अलग-अलग योग्यता है. 12वीं पास वाले भी आवेदन कर सकते हैं. फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 जनवरी है.

भारतीय रेलवे भर्ती

भारतीय रेलवे भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 31 जनवरी 2026 है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा आइसोलेटेड कैटेगरी में अलग-अलग पदों पर भर्तियां निकाली है. कुल 312 भर्तियां निकली हैं जिसके तहत आवेदन कर सकते हैं. जूनियर ट्रांसलेशन, चीफ लॉ असिस्टेंट, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लैब असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट जैसे पदों पर वैकेंसी है.

