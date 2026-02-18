Sarkari Naukri: 29000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां... 28 फरवरी तक ही मौका, ये हैं टॉप भर्तियां और आवेदन का तरीका

Top Government Jobs in February 2026: सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो मौका अच्छा है जिसका फायदा उठाकर आवेदन कर सकते हैं. दरअसल, फरवरी में कई अलग-अलग क्षेत्रों में वैकेंसी निकली है. डाक विभाग में जीडीएस पद, भारतीय नौसेना से लेकर भारतीय स्टेट बैंक समेत अन्य विभागों में भर्तियां निकली है. अलग-अलग योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. किस नौकरी के लिए कौन सी तिथि आवेदन की लास्ट डेट है और किस तरह से आप योग्यता अनुसार अप्लाई कर सकते हैं? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

डाक विभाग में जीडीएस भर्ती

इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) भर्ती 2026 की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. 28636 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए फॉर्म में किसी भी तरह की गलती सही करवाने का मौका 19 फरवरी 2026 तक है. अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है या किसी तरह की करेक्शन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए 19 फरवरी लास्ट डेट है.

बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती

बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) में आईटी प्रोफेशनल की भर्ती निकली हुई है. विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया जा रहा है. सीनियर मैनेजर (AI), सीनियर मैनेजर, ऑफिसर (API), मैनेजर, ऑफिसर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिसर डेवलपर, ऑफिसर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर डाटाबेस, सीनियर मैनेजर डाटाबेस, मैनेजर डेवलपर, ऑफिसर डाटा इंजीनियर आदि पदों पर भर्ती निकली हुई है. कुल 418 पदों के लिए आईटी क्षेत्र से संबंधित उम्मीदवार 19 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय नौसेना में भर्ती

भारतीय नौसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर (SSC) की भर्ती निकली हुई है. कुल 10 ब्रांचों में ऑफिसर लेवल की वैकेंसी निकली हुई है. नौसेना में एग्जीक्यूटिव ब्रांच, सब्मरीन टेक इलेक्ट्रिकल, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, नेवल एयर ऑपरेशंस, पायलट जैसे ब्रांच के लिए वैकेंसी है. 260 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 24 फरवरी है.

भारतीय स्टेट बैंक में भर्ती

भारतीय स्टेट बैंक में रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों के लिए भर्ती निकली हुई है. न्यूनतम 60 साल और अधिकतम 63 साल के उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. एसबीआई में FLC काउंसलर्स और FLC डायरेक्टर्स के कुल 257 पदों पर भर्ती निकली हुई है. आवेदन की लास्ट डेट 26 फरवरी 2026 है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर आवेदन कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Aadhaar Vacancy 2026: 12वीं तक पढ़े-लिखे वालों के लिए सरकारी नौकरी, आधार कार्ड की कंपनी में 250 से ज्यादा पदों पर भर्ती