Advertisement
trendingNow13114196
Hindi NewsनौकरीSarkari Naukri: 29000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां... 28 फरवरी तक ही मौका, ये हैं टॉप भर्तियां और आवेदन का तरीका

Sarkari Naukri: 29000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां... 28 फरवरी तक ही मौका, ये हैं टॉप भर्तियां और आवेदन का तरीका

Top Government Jobs in February 2026: फरवरी के महीने में कई सरकारी नौकरियां निकली हैं जिनकी भर्ती के आवेदन के लिए दिन बहुत कम है. लगभग 35000 पदों पर भर्ती की जा रही है, आइए जानते हैं किस वैकेंसी के लिए कौन सी तारीख आखिरी है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 18, 2026, 04:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Top Government Jobs in February 2026
Top Government Jobs in February 2026

Top Government Jobs in February 2026: सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो मौका अच्छा है जिसका फायदा उठाकर आवेदन कर सकते हैं. दरअसल, फरवरी में कई अलग-अलग क्षेत्रों में वैकेंसी निकली है. डाक विभाग में जीडीएस पद, भारतीय नौसेना से लेकर भारतीय स्टेट बैंक समेत अन्य विभागों में भर्तियां निकली है. अलग-अलग योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. किस नौकरी के लिए कौन सी तिथि आवेदन की लास्ट डेट है और किस तरह से आप योग्यता अनुसार अप्लाई कर सकते हैं? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

डाक विभाग में जीडीएस भर्ती

इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) भर्ती 2026 की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. 28636 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए फॉर्म में किसी भी तरह की गलती सही करवाने का मौका 19 फरवरी 2026 तक है. अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है या किसी तरह की करेक्शन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए 19 फरवरी लास्ट डेट है. 

बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती

बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) में आईटी प्रोफेशनल की भर्ती निकली हुई है. विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया जा रहा है. सीनियर मैनेजर (AI), सीनियर मैनेजर, ऑफिसर (API), मैनेजर, ऑफिसर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिसर डेवलपर, ऑफिसर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर डाटाबेस, सीनियर मैनेजर डाटाबेस, मैनेजर डेवलपर, ऑफिसर डाटा इंजीनियर आदि पदों पर भर्ती निकली हुई है. कुल 418 पदों के लिए आईटी क्षेत्र से संबंधित उम्मीदवार 19 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय नौसेना में भर्ती

भारतीय नौसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर (SSC) की भर्ती निकली हुई है. कुल 10 ब्रांचों में ऑफिसर लेवल की वैकेंसी निकली हुई है. नौसेना में एग्जीक्यूटिव ब्रांच, सब्मरीन टेक इलेक्ट्रिकल, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, नेवल एयर ऑपरेशंस, पायलट जैसे ब्रांच के लिए वैकेंसी है. 260 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 24 फरवरी है.

भारतीय स्टेट बैंक में भर्ती

भारतीय स्टेट बैंक में रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों के लिए भर्ती निकली हुई है. न्यूनतम 60 साल और अधिकतम 63 साल के उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. एसबीआई में FLC काउंसलर्स और FLC डायरेक्टर्स के कुल 257 पदों पर भर्ती निकली हुई है. आवेदन की लास्ट डेट 26 फरवरी 2026 है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर आवेदन कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Aadhaar Vacancy 2026: 12वीं तक पढ़े-लिखे वालों के लिए सरकारी नौकरी, आधार कार्ड की कंपनी में 250 से ज्यादा पदों पर भर्ती

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

​ Sarkari Naukri

Trending news

असम में घर बचाने के लिए कांग्रेस ने चला 'आखिरी दांव', कमान से निकाला तीर
priyanka gandhi
असम में घर बचाने के लिए कांग्रेस ने चला 'आखिरी दांव', कमान से निकाला तीर
पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद
Galgotias University
पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद
अजित पवार के प्लेन क्रैश पर पत्नी सुनेत्रा को क्या शक है? CBI जांच होने वाली है!
ajit pawar plane crash
अजित पवार के प्लेन क्रैश पर पत्नी सुनेत्रा को क्या शक है? CBI जांच होने वाली है!
बीजेपी को हमेशा कोसने वाले राउत को क्‍या हुआ, अपने ही नेताओं को दे डाली नसीहत?
Sanjay Raut
बीजेपी को हमेशा कोसने वाले राउत को क्‍या हुआ, अपने ही नेताओं को दे डाली नसीहत?
ड्रैगन की चाल AI ने कर दी नाकाम: LAC में चीन की हरकत पहले ही भांप गया भारत
india ai impact summit 2026
ड्रैगन की चाल AI ने कर दी नाकाम: LAC में चीन की हरकत पहले ही भांप गया भारत
न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Kerala tribes
न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
Galgotias University
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
dwarka accident case
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
3.5% वोट के गणित पर टिका है BJP का 'खेला', 160 के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
Bengal Elections 2026
3.5% वोट के गणित पर टिका है BJP का 'खेला', 160 के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
Rahul Gandhi
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना