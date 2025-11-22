UCIL Recruitment 2025: सरकारी नौकरी अलर्ट! 10वीं पास के लिए वैकेंसी, जानें कब से शुरू होंगे आवेदन

UCIL Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) ने विभिन्न 107 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 01 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट ucil.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर सकेंगे.

इन 107 पदों पर निकली वैकेंसी

माइनिंग मेट-C : 95 पद

वाइंडिंग इंजन ड्राइवर-B : 09 पद

बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट-A : 03 पद

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से 10वीं की डिग्री के साथ संबंधित पद अनुसार अन्य पात्रताएं और निर्धारित अनुभव होना चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु पद अनुसार अलग-अलग निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

माइनिंग मेट - 40 साल

वाइंडिंग इंजन ड्राइवर - 32 साल

बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट - 30 साल

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी पद अनुसार प्रति महीने इस प्रकार होगी-

माइनिंग मेट - 29,190 से 45,480 रुपये

वाइंडिंग इंजन ड्राइवर - 28,790 से 44,850 रुपये

बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट - 28,390 से 44,230 रुपये

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

ट्रेड टेस्ट

साइकोमेट्रिक टेस्ट

ग्रुप एक्सरसाइज

इंटरव्यू

आवेदन शुल्क

उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान अपने वर्ग अनुसार ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल, OBC, EWS - 500 रुपये

SC, ST, PwBD, महिला - नि:शुल्क

ऐसे कर सकेंगे आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ucil.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

