Bank Jobs Recruitment: सरकारी बैंक में नौकरी का अवसर... आवेदन की लास्ट डेट, योग्यता से लेकर सैलरी तक सब डिटेल्स यहां

Bank Jobs Recruitment: क्या आप भी सरकारी बैंक में नौकरी पाना चाहते हैं? तो आपके पास मौका अच्छा है. यूको बैंक में अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिंक एक्टिव कर दिया गया है. आइए आवेदन की लास्ट डेट, योग्यता, आवेदन शुल्क, अप्लाई प्रोसेस, सैलरी से लेकर अन्य डिटेल्स जानते हैं.
UCO Bank Jobs Recruitment: सरकारी बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर इंतजार कर रहा है. यूको बैंक में नई भर्तियां निकाली गई हैं जिसके जरिए जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती की जा रही है. ऐसे लोग जिन्होंने सीए किया है वो सरकारी बैंक में नौकरी हासिल कर सकते है. भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है. डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर, क्लाउड इंजीनियर, डाटा एनालिस्ट और डाटा प्राइवेसी जैसे पदों पर भर्ती की जा रही है. यूको बैंक भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 2 फरवरी 2026 है. आइए योग्यता, आवेदन शुल्क, आवेदन प्रोसेस समेत अन्य डिटेल्स जानते हैं.
अलग-अलग वर्ग के लिए आवेदन शुल्क भी अलग है. एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 175 रुपये है. जबकि, अन्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 800 रुपये है.
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र सीमा पद के अनुसार अलग-अलग है. 30 और 35 आयु सीमा वाले आवेदन कर सकते हैं. जबकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए आयु सीमा में नियम के मुताबिक छूट मिलेगी.
लिखित परीक्षा के बाद उम्मीदवार का चयन स्क्रीनिंग या ग्रुप डिसक्शन के लिए किया जाएगा. इसके बाद इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है. इस तरह की प्रक्रिया में सफल होने के बाद उम्मीदवार का चयन हो सकेगा.
चयनित JMGS-I पद के लिए उम्मीदवार की बेसिक पे स्केल 48480 रुपये से 85920 रुपये सैलरी होगी. जबकि, MMGS-II पद के लिए 64820 रुपये से 93960 रुपये सैलरी होगी. सैलरी के अलावा D.A, HRA या मेडिकल समेत अन्य भत्ते जैसी सुविधा भी मिलेगी. अधिक जानकारी के लिए बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.
