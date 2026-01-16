Bank Jobs Recruitment: सरकारी बैंक में नौकरी का अवसर... आवेदन की लास्ट डेट, योग्यता से लेकर सैलरी तक सब डिटेल्स यहां

UCO Bank Jobs Recruitment: सरकारी बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर इंतजार कर रहा है. यूको बैंक में नई भर्तियां निकाली गई हैं जिसके जरिए जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती की जा रही है. ऐसे लोग जिन्होंने सीए किया है वो सरकारी बैंक में नौकरी हासिल कर सकते है. भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है. डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर, क्लाउड इंजीनियर, डाटा एनालिस्ट और डाटा प्राइवेसी जैसे पदों पर भर्ती की जा रही है. यूको बैंक भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 2 फरवरी 2026 है. आइए योग्यता, आवेदन शुल्क, आवेदन प्रोसेस समेत अन्य डिटेल्स जानते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

अलग-अलग पद के लिए योग्यता भी अलग है. ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर पद भर्ती के लिए ग्रेजुएशन डिग्री जरूरी है. एमबीए डिग्री के अलावा 1 साल का अनुभव जरूरी है.

चार्टर्ड अकाउंटेंट पद के लिए उम्मीदवार का ICAI से सीए होना जरूरी है.

JMGS-I स्केल पद के लिए 1 साल का अनुभव और MMGS-II के लिए कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है.

अन्य पदों के लिए कंप्यूटर साइंस या बी.ई या बीटेक या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या एमसीएया एमएससी या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशनय की योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. उनके पास 1 से 3 साल अनुभव होना चाहिए.

कितना है आवेदन शुल्क?

अलग-अलग वर्ग के लिए आवेदन शुल्क भी अलग है. एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 175 रुपये है. जबकि, अन्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 800 रुपये है.

क्या है आवेदन प्रक्रिया?

सबसे पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.uco.bank.in पर जाएं. इसके बाद करियर पर टैब करें और फिर ‘Recruitment Opportunities’ पर जाएं. इसके बाद स्क्रीन पर भर्ती से संबंधित विज्ञापन शो होगा, उस पर क्लिक करें. इसके बाद ‘Apply Online’ पर क्लिक करें और फिर आवेदन पत्र शो हो जाएगा. यहां मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें और फिर आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें. अपनी योग्यता के अनुसार पोजीशन सेलेक्ट करने के बाद आवेदन शुल्क जमा करें. अन्य डॉक्यूमेंट जैसे- हस्ताक्षर और पासपोर्ट साइज फोटो का स्कैन अपलोड करें. आखिर में आवेदन पत्र को जमा करें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल ले.

कितनी होनी चाहिए उम्र?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र सीमा पद के अनुसार अलग-अलग है. 30 और 35 आयु सीमा वाले आवेदन कर सकते हैं. जबकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए आयु सीमा में नियम के मुताबिक छूट मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है चयन प्रक्रिया?

लिखित परीक्षा के बाद उम्मीदवार का चयन स्क्रीनिंग या ग्रुप डिसक्शन के लिए किया जाएगा. इसके बाद इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है. इस तरह की प्रक्रिया में सफल होने के बाद उम्मीदवार का चयन हो सकेगा.

कितनी मिलेगी सैलरी?

चयनित JMGS-I पद के लिए उम्मीदवार की बेसिक पे स्केल 48480 रुपये से 85920 रुपये सैलरी होगी. जबकि, MMGS-II पद के लिए 64820 रुपये से 93960 रुपये सैलरी होगी. सैलरी के अलावा D.A, HRA या मेडिकल समेत अन्य भत्ते जैसी सुविधा भी मिलेगी. अधिक जानकारी के लिए बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- RBI Recruitment 2026: सरकारी बैंक में नौकरी पाने का शानदार अवसर... 550+ भर्तियां, किन राज्यों में कितनी निकली वैकेंसी?