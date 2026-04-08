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UIDAI Internship 2026: आधार कार्ड की कंपनी में ग्रेजुएट्स के लिए शानदार मौका! हर महीने 40000 रुपये तक स्टाइपेंड

UIDAI Internship 2026: अगर आप भी आधार कार्ड की कंपनी में काम करने का अनुभव हासिल करना चाहते हैं तो एक अच्छा मौका आपका इंतजार कर रहा है. दरअसल, यूआईडीएआई में इंटर्नशिप करने का अवसर है और आवेदन करने वाले चयनित उम्मीदवार को हर महीने 40000 रुपये तक स्टाइपेंड दिया जा सकता है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 08, 2026, 11:15 AM IST
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uidai internship 2026 Apply Eligibility
uidai internship 2026 Apply Eligibility

UIDAI Internship 2026: क्या आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके निकले हैं? अगर हां, तो बिना किसी काम के अनुभव के भी हर महीने 40000 रुपये तक कमा सकते हैं. दरअसल, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा मौका है जो आधार कार्ड के नंबर को जारी करने वाली कंपनी की ओर से दिया जा रहा है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की ओर से एक खास अवसर प्रदान किया जा रहा है. UIDAI द्वारा इंटर्न की तलाश की जा रही है और विभिन्न योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन के लिए योग्य हैं.

UIDAI Internship 2026: आवेदन की लास्ट डेट नजदीक

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इंटर्नशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जल्दी से अप्लाई कर लें. दरअसल, 15 अप्रैल 2026 तक यूआईडीएआई इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. यूआईडीएआई की इस इंटर्नशिप के लिए कुल 26 सीटें खाली हैं.

  • बीटेक या बी.ई और एमटेक वालों के लिए 10+4 सीटें खाली हैं.

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  • B-Des के लिए 2 सीटें खाली हैं. 

  • M-Des के लिए 2 सीटें खाली हैं.

  • बैचलर ऑफ मैथिमेटिक्स या बैचलर ऑफ स्टेटिस्टिक्स के लिए 4 खाली हैं.

  • मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स या मास्टर ऑफ स्टेटिस्टिक्स के लिए 4 खाली हैं.

 

किसे मिलेगा कितना स्टाइपेंड?

मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स ग्रेजुएट उम्मीदवारों को 20 हजार रुपये और इस क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट करने वालों को 30 हजार रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा. वहीं, बीटेक/बी डिजाइन/बी.ई/बी ग्राफिक्स आदि ग्रेजुएट इंटर्न को 30 हजार रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा. जबकि, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले उम्मीदवारों को 40000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा. इंटर्नशिप पूरी करने वाले उम्मीदवारों को ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा. DDG सिलेक्शन कमिटी द्वारा उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा

कैसे करें अप्लाई?

  • यूआईडीएआई की इस इंटर्नशिप के लिए गूगल फॉर्म के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा.

  • स्टूडेंट्स इस लिंक (UIDAI INTERNSHIP 2026) पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. 

  • अपनी ईमेल आईडी, नाम, पता, मोबाइल फोन नंबर जैसी डिटेल्स को दर्ज करना होगा.

  • सभी डिटेल्स दर्ज करने के बाद अन्य मांगी गई डिटेल्स को दर्ज करना होगा.

  • गूगल फॉर्म में सभी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें.

  • इस तरह से यूआईडीएआई इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर सकेंगे. 

चाहें तो अपनी सीवी और फोटोग्राफ को tech-internship@uidai.net.in की ईमेल आईडी पर भी सेंड कर सकते हैं. अधिक जानकारी या अन्य किसी अपडेट के लिए UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- विदेश में पढ़ाई का सपना सच! यहां की सरकार दे रही है स्कॉलरशिप, भारतीयों के लिए मुफ्त में रहने और पढ़ने की व्यवस्था

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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