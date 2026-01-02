UIDAI Recruitment 2026: आधार कंपनी में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 12 जनवरी है लास्ट डेट, मिलेगी 1.51 लाख रुपये तक सैलरी

UIDAI Section Officer Recruitment 2026: आधार कार्ड बनाने वाली कंपनी भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India) है. यूआईडीएआई का काम भारत के नागरिकों को आधार नंबर जारी करने का है. यहां तक कि आधार ऑथेंटिकेशन का काम भी ये कंपनी करती है. यूआईडीएआई की ओर से सेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती की जा रही है जिसके लिए आवेदन लिंक एक्टिव है. बेंगलुरु में स्थित टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए ये पद भर्ती निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के पास 12 जनवरी 2026 तक आवेदन का मौका है. आवेदन भरने के लिए किन योग्यता की जरूरत है और क्या प्रोसेस है, आइए जानते हैं.

यूआईडीएआई भर्ती के लिए योग्यता

यूआईडीएआई में सेक्शन ऑफिसर पद भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता और अनुभव की मांग की गई है. ये भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए है जो पहले से सरकारी सर्विस में अधिकारी के तौर पर कार्यरत हो. ऐसे उम्मीदवार जो केंद्र सरकार के अधिकारी के रूप में मूल कैडर या विभाग में समान पद पर काम कर रहे हो या उनके पास लेवल-07 की पद पर काम का अनुभव न्यूनतम 3 साल का हो या फिर कम से कम 5 साल का अनुभव लेवल 06 में रहकर हो. 56 साल से कम उम्र वाले योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

#UIDAI invites applications for two posts of Section Officer on deputation basis (on Foreign Service terms) at Technology Centre, Bengaluru. Please read the instructions carefully before applying. For more details, visit: https://t.co/66plo40Mxo The last date to apply is… pic.twitter.com/WCBhG4nx3Q — Aadhaar (@UIDAI) December 29, 2025

कैसे करें आवेदन?

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इस लिंक https://uidai.gov.in/images/VC_168_2025.pdf पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर्म का फॉर्मेट प्रिंट करने के बाद पेन से सभी जानकारी भर दें. इसके बाद मांगे जा रहे सभी जरूरी दस्तावेजों को भी अटैच करें. इस फॉर्म को UIDAI के पते पर भेज दें. ‘भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, आधार कॉम्प्लेक्स, एनटीआई लेआउट, टाटानगर, कोडिगेहल्ली, टेक्नोलॉजी, सेंटर, बेंगलुरु-560092’ अधिक जानकारी के लिए UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

