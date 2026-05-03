यूनियन बैंक में 1800 से ज्यादा पदों पर 'बंपर' भर्ती! ग्रेजुएशन पास युवाओं के पास बैंक में एंट्री का बड़ा मौका; जानें कैसे करें अप्लाई

union bank of india apprentice recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका आया है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के पदों पर बड़ी भर्ती शुरू की है. इस भर्ती के जरिए देशभर में कुल 1865 पद भरे जाएंगे. सबसे खास बात यह है कि किसी भी विषय से ग्रेजुएशन करने वाले उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं. ये मौका उन युवाओं के लिए खास है जो बैंकिंग का अनुभव लेना चाहते हैं और आगे करियर बनाना चाहते हैं.

इस भर्ती के लिए पात्रता भी आसान रखी गई है. उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. विषय कोई भी हो सकता है. आयु सीमा 20 से 28 साल तय की गई है. हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र में छूट मिलेगी. इसके अलावा जिस राज्य के लिए आवेदन किया जा रहा है, वहां की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है. यानी उम्मीदवार को उस भाषा को पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए.

कैसे होगी चयन प्रक्रिया?

चयन प्रक्रिया भी साफ कर दी गई है. उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से ऑनलाइन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा. इसके बाद स्थानीय भाषा की जांच भी हो सकती है. जो उम्मीदवार चयनित होंगे, उन्हें एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी. इस दौरान बैंकिंग से जुड़ा पूरा काम सिखाया जाएगा. इसमें कस्टमर सर्विस, अकाउंट हैंडलिंग और डिजिटल बैंकिंग की जानकारी शामिल होगी.

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ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड

ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को स्टाइपेंड भी मिलेगा. यह राशि उनके कार्यक्षेत्र के अनुसार तय की गई है. ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वालों को हर महीने 15 हजार रुपये मिलेंगे. शहरी क्षेत्रों में यह राशि 18 हजार रुपये होगी. वहीं मेट्रो शहरों में 20 हजार रुपये तक स्टाइपेंड दिया जाएगा. इससे उम्मीदवार पढ़ाई के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत हो सकेंगे.

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा. आवेदन करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें. जैसे मार्कशीट, फोटो और पहचान पत्र. आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अंतिम तारीख 19 मई 2026 तय की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि समय रहते आवेदन पूरा कर लें और आधिकारिक सूचना को ध्यान से पढ़ें. इससे किसी भी गलती से बचा जा सकता है.

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