Union Bank Recruitment 2025: आज है आखिरी मौका! यूनियन बैंक में वेल्थ मैनेजर के लिए यहां से करें अप्लाई, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Union Bank Recruitment 2025: क्या आप भी बैंक में नौकरी करने का सोच रहे हैं और लंबे समय से वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे? अगर हां, तो जल्दी से नौकरी के लिए अप्लाई कर लीजिए. 5 अगस्त 2025 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर कैडर के अंतर्गत वेल्थ मैनेजर के लिए भर्ती निकाली थी जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 25 अगस्त को समाप्त हो जाएगी. अगर अभी तक आप इस पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे हैं तो चिंता न करें, आइए घर बैठे कैसे यूनियन बैंक में वेल्थ मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? इस सरल तरीका बताते हैं.

पहले चेक करें Eligibility?

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर यूनियन बैंक वेल्थ मैनेजर 2025 की जानकारी को साझा किया गया है. आवेदन करने से पहले आप अधिसूचना को पढ़कर चेक कर सकते हैं कि आप इस पद के लिए योग्य हैं या नहीं. इसके बाद ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं.

कितनी है आवेदन फीस?

अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति/ दिव्यांग उम्मीदवार- 177 रुपये

अन्य सभी कैटेगरी और उम्मीदवार- 1180 रुपये

यूनियन बैंक में वेल्थ मैनेजर भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें?

यूनियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट- unionbankofindia.co.in पर जाएं. यहां पर आवेदन लिंक शो होगा जिस पर क्लिक करके आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं. वेबसाइट पर ‘Recruitment Section’ पर क्लिक करें इसके बाद वेल्थ मैनेजर आवेदन लिंक पर क्लिक करें. रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर को एंटर करें और फिर लॉगिन हो जाएगा. जो जानकारियां मांगी जाएं उन डिटेल्स को भर दें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें. आवेदन फीस भर देने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.

भविष्य में जरूरत के लिए आवेदन पत्र को डाउनलोड कर लें और प्रिंट भी निकाल लें. आप आवेदन पत्र का प्रिंट 9 सितंबर 2025 तक निकाल सकते हैं. आवेदन के लिए या अधिक जानकारी के लिए यूनियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं या इस लिंक पर (Union Bank Wealth Manager Recruitment 2025) क्लिक कर सकते हैं.

