Union Bank Recruitment 2025: आज है आखिरी मौका! यूनियन बैंक में वेल्थ मैनेजर के लिए यहां से करें अप्लाई, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
Advertisement
trendingNow12895423
Hindi Newsनौकरी

Union Bank Recruitment 2025: आज है आखिरी मौका! यूनियन बैंक में वेल्थ मैनेजर के लिए यहां से करें अप्लाई, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Union Bank Recruitment 2025: यूनियन बैंक में वेल्थ मैनेजर के पद पर कुल 250 भर्ती निकली है जिसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज यानी 25 अगस्त है। आइए जानते हैं कि कैसे और कहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 25, 2025, 07:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Union Bank Recruitment 2025: आज है आखिरी मौका! यूनियन बैंक में वेल्थ मैनेजर के लिए यहां से करें अप्लाई, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Union Bank Recruitment 2025: क्या आप भी बैंक में नौकरी करने का सोच रहे हैं और लंबे समय से वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे? अगर हां, तो जल्दी से नौकरी के लिए अप्लाई कर लीजिए. 5 अगस्त 2025 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर कैडर के अंतर्गत वेल्थ मैनेजर के लिए भर्ती निकाली थी जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 25 अगस्त को समाप्त हो जाएगी. अगर अभी तक आप इस पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे हैं तो चिंता न करें, आइए घर बैठे कैसे यूनियन बैंक में वेल्थ मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? इस सरल तरीका बताते हैं.

पहले चेक करें Eligibility?

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर यूनियन बैंक वेल्थ मैनेजर 2025 की जानकारी को साझा किया गया है. आवेदन करने से पहले आप अधिसूचना को पढ़कर चेक कर सकते हैं कि आप इस पद के लिए योग्य हैं या नहीं. इसके बाद ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कितनी है आवेदन फीस?

  • अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति/ दिव्यांग उम्मीदवार- 177 रुपये
  • अन्य सभी कैटेगरी और उम्मीदवार- 1180 रुपये

यूनियन बैंक में वेल्थ मैनेजर भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. यूनियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट- unionbankofindia.co.in पर जाएं.
  2. यहां पर आवेदन लिंक शो होगा जिस पर क्लिक करके आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं.
  3. वेबसाइट पर ‘Recruitment Section’ पर क्लिक करें इसके बाद वेल्थ मैनेजर आवेदन लिंक पर क्लिक करें.
  4. रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर को एंटर करें और फिर लॉगिन हो जाएगा.
  5. जो जानकारियां मांगी जाएं उन डिटेल्स को भर दें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें.
  6. आवेदन फीस भर देने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.

भविष्य में जरूरत के लिए आवेदन पत्र को डाउनलोड कर लें और प्रिंट भी निकाल लें. आप आवेदन पत्र का प्रिंट 9 सितंबर 2025 तक निकाल सकते हैं. आवेदन के लिए या अधिक जानकारी के लिए यूनियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं या इस लिंक पर (Union Bank Wealth Manager Recruitment 2025) क्लिक कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Central Bank of India Recruitment 2025: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 8 पदों पर निकली भर्ती, जानें आवेदन की आखिरी तारीख, प्रोसेस और अन्य जानकारी

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

BanK JobJob vacancy

Trending news

नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
Chhattisgarh High Court
नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
Integrated Air Defense Weapon System
भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
weather update
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
Salman Khurshid
भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
25 August history
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
longest bridge in india
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
Odisha news
वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
CM Devendra Fadnavis
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
Anurag Thakur
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
लॉ स्टूडेंट के गैंगरेप के दौरान दीवार के छेद से बनाते थे वीडियो, चार्जशीट में खुलासा
Kolkata Law Student Gang Rape
लॉ स्टूडेंट के गैंगरेप के दौरान दीवार के छेद से बनाते थे वीडियो, चार्जशीट में खुलासा
;