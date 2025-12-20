UIIC Recruitment 2025: नौकरी की तलाश खत्म! 150+ पदों पर निकली सरकारी भर्ती, 12वीं पास युवा फटाफट करें आवेदन

UIIC Apprentices Recruitment 2025: सरकारी नौकरी करने से अपने करियर की शुरुआत करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (UIICL) ने अप्रेंटिस के कुल 153 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट uiic.co.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं.

राज्यवार इन 153 पदों पर निकली वैकेंसी

आंध्र प्रदेश - 03 पद

असम - 01 पद

बिहार - 02 पद

चंडीगढ़ - 02 पद

छत्तीसगढ़ - 04 पद

दिल्ली - 09 पद

गोवा - 02 पद

गुजरात - 08 पद

हरियाणा - 01 पद

झारखंड - 01 पद

कर्नाटक - 26 पद

केरला -10 पद

मध्य प्रदेश - 06 पद

महाराष्ट्र - 23 पद

ओडिशा - 01 पद

पुडुचेरी - 04 पद

पंजाब - 02 पद

राजस्थान - 18 पद

तमिलनाडु - 19 पद

तेलंगाना - 02 पद

उत्तराखंड - 05 पद

पश्चिम बंगाल - 04 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी स्ट्रीम में मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से कम से कम 12वीं की डिग्री होनी चाहिए.

इतना मिलेगा स्टाइपेंड

चयनित उम्मीदवारों को 9,000 रुपये प्रति महीने स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 28 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 01.12.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

ऐसे करें आवेदन:

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले खुदको nats.education.gov.in पर रजिस्ट्रर करें.

इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट uiic.co.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

