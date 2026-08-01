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UP Anganwadi Bharti 2026: 60,000 से ज्यादा पदों पर निकली बंपर भर्ती, 12वीं पास को मिलेगी नौकरी; जानें कौन और कैसे कर सकता है अप्लाई

UP Anganwadi Bharti 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने UP आंगनवाड़ी की आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर 60000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जिलों के आंगनवाड़ी के लिए भर्ती निकाली गई है. आइए यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 01, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:37 AM IST
UP Anganwadi Bharti 2026: 60,000 से ज्यादा पदों पर निकली बंपर भर्ती, 12वीं पास को मिलेगी नौकरी; जानें कौन और कैसे कर सकता है अप्लाई
Image Credit: up anganwadi bharti recruitment 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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