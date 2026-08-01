/UP Anganwadi Bharti 2026: 60,000 से ज्यादा पदों पर निकली बंपर भर्ती, 12वीं पास को मिलेगी नौकरी; जानें कौन और कैसे कर सकता है अप्लाई

UP Anganwadi Bharti 2026: क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन अभी तक कोई योग्य भर्ती दिखी नहीं है तो शायद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से निकाली गई आंगनवाड़ी भर्ती आपके काम की साबित हो सकती है. उत्तर प्रदेश में 60 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है. यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2026 अभियान के तहत 12वीं पास महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है. राज्य के अलग-अलग जिले के आंगनवाड़ी में भर्ती निकली हुई है.