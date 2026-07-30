/UP Anganwadi Bharti: उत्तर प्रदेश की 12वीं पास महिलाओं के लिए सुनहरा मौका! 15 जिलों में बंपर भर्तियां, कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी?

UP Anganwadi Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तलाश करने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर है. अगर उन्होंने सिर्फ 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की और रोजगार का अवसर तलाश रही हैं तो वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निकाली गई भर्ती के तहत आवेदन कर सकते हैं. यूपी के करीब 15 जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की वैकेंसी निकली है. इसके अलावा 9 जनपदों में आंगनवाड़ी सहायिकाओं की भर्ती निकाली है. शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी.