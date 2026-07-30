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UP Anganwadi Bharti: उत्तर प्रदेश की 12वीं पास महिलाओं के लिए सुनहरा मौका! 15 जिलों में बंपर भर्तियां, कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी?

UP Anganwadi Bharti 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आंगनवाड़ी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अनुसार 60,000 से ज्यादा पद खाली हैं और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. यूपी आंगनवाड़ी भर्ती के तहत कौन सरकारी नौकरी पा सकता है और कैसे आवेदन किया जा है? आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 30, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:06 AM IST
UP Anganwadi Bharti: उत्तर प्रदेश की 12वीं पास महिलाओं के लिए सुनहरा मौका! 15 जिलों में बंपर भर्तियां, कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी?
Image Credit: UP Anganwadi Bharti 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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