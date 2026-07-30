/UP Anganwadi Bharti: उत्तर प्रदेश की 12वीं पास महिलाओं के लिए सुनहरा मौका! 15 जिलों में बंपर भर्तियां, कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी?

UP Anganwadi Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तलाश करने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर है. अगर उन्होंने सिर्फ 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की और रोजगार का अवसर तलाश रही हैं तो वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निकाली गई भर्ती के तहत आवेदन कर सकते हैं. यूपी के करीब 15 जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की वैकेंसी निकली है. इसके अलावा 9 जनपदों में आंगनवाड़ी सहायिकाओं की भर्ती निकाली है. शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी.
उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती अभियान के तहत बिना लिखित परीक्षा के सीधी भर्ती की जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. आइए भर्ती से संबंधित डिटेल्स जानते हैं.
यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के लिए आवेदन पत्र आधिकारिक पोर्टल upanganwadibharti.in पर उपलब्ध है. सरकार की ओर से इस भर्ती को आंगनवाड़ी वर्कर के लिए निकाला गया है. इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी में कार्यकर्ताओं और सहायिका के पदों पर आवेदन कर सकते हैं.
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाएं.
यहां पर पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपना लें और फिर लॉगिन करें.
इसके बाद यूपी आंगनवाड़ी भर्ती आवेदन पत्र 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद फॉर्म में सभी मांगी जा रही डिटेल्स को दर्ज कर दें.
फॉर्म भरने के बाद एक बार प्रीव्यू करें और फिर आवेदन पत्र को सबमिट कर दें.
आखिर में कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं.