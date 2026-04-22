UP Homeguard Admit Card 2026: आज जारी हो सकता है यूपी होमगार्ड का एडमिट कार्ड, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

UP Homeguard Admit Card 2026 (Soon): उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एंव प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा 41 हजार से ज्यादा पदों पर होमगार्ड की भर्ती की परीक्षा का आयोजन जल्द किया जाएगा. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है और एडमिट कार्ड के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. बस बहुत जल्द उनका इंतजार खत्म हो सकता है. UPPRPB ने कुछ दिन पहले शहर सूचना पर्ची को जारी किया था अब एडमिट कार्ड की बारी है. बहुत जल्द यूपी होमगार्ड की भर्ती की परीक्षा के लिए हॉल टिकट को जारी किया जा सकता है. 25 अप्रैल 2026 को यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा में बिना एडमिट कार्ड के एंट्री नहीं दी जाती है.

जरूरी है कि सभी उम्मीदवार परीक्षा के दिन से पहले ही यूपी होमगार्ड एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें. उम्मीद है कि आज यानी 22 अप्रैल को यूपी होमगार्ड भर्ती की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है. आइए जानते हैं कैसे और कहां से एग्जाम हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं?

दो शिफ्ट में होगी परीक्षा

25 अप्रैल, शनिवार को उत्तर प्रदेश में कुल 41,424 पदों पर होमगार्ड भर्ती परीक्षा का आयोजन दो शिफ्टों में किया जाएगा. प्रदेश के 74 जिलों में ये परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल को आयोजित की जाएगी. 25 अप्रैल को एग्जाम देने वाले उम्मीदवारों के लिए 22 अप्रैल को एडमिट कार्ड जारी हो सकता है. इन तीनों तारीखों में दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट में दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी. बिना एडमिट कार्ड के यूपी होमगार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा नहीं दे पाएंगे.

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कैसे डाउनलोड करें एग्जाम हॉल टिकट?

सबसे पहले UPPRPB की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं. होमपेज पर 'UP Homeguard Enrolment-2025' शो होगा उस पर क्लिक करें. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ समेत अन्य डिटेल्स दर्ज कर लॉगिन करें. इसके बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड शो हो जाएगा. यहां से एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं.

क्या होगा एग्जाम पैटर्न?

होमगार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा में सिर्फ सामान्य ज्ञान विषय से ही कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे. हर सवाल का सही जवाब देने पर 1 अंक मिलेगा. पास होने के लिए कम से कम 25 फीसदी अंक लाने होंगे. इससे कम अंक आने पर उम्मीदवार को अगले चरण के लिए चुना नहीं जाएगा.

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