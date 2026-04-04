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Hindi Newsनौकरीउत्तर प्रदेश में 81000 पदों पर पुलिस भर्ती का ऐलान, कैसे करें दरोगा बनने की तैयारी?

उत्तर प्रदेश में 81000 पदों पर पुलिस भर्ती का ऐलान, कैसे करें दरोगा बनने की तैयारी?

How to Prepare to Become a Sub-Inspector: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है. इस साल यूपी पुलिस में 81000 पदों पर भर्ती होने जा रही है. अगर आप दरोगा (Sub-Inspector) बनने का सपना देखते हैं, तो एक अच्छा मौका है. आइए दरोबा बनने की तैयारी कैसे करें? इसके बारे में जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 04, 2026, 11:02 AM IST
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UP Police SI preparation tips
UP Police SI preparation tips

How to Prepare to Become a Sub-Inspector: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है. राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वित्तीय वर्ष 2026-27 में यूपी पुलिस में 81 हजार से अधिक पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है. प्रदेश को सक्षम और आधुनिक पुलिस बल देने के उद्देश्य के साथ-साथ युवाओं को नए रोजगार के अवसर प्रदान करना भी है. लखनऊ में पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की. उस दौरान उन्हें भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि ये पूरी तरह से पारदर्शी और नियमों के अनुसार होना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण नियमावली और मेरिट का पालन कड़ाई से किया जाए. भर्ती में शुचिता, पारदर्शिता और समयबद्धता का भी खास ध्यान रखा जाए. इस घोषणा के बाद किसी भी समय में यूपी पुलिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है जिसके बाद आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है. अगर आप भी इस मौका फायदा उठाना चाहते हैं तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए.

यूपी दरोगा बनने का है सपना?

सब-इंस्पेक्टर (दरोगा), कॉन्स्टेबल, साइबर, स्पेशल यूनिट समेत कई पदों पर उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती निकल सकती है. ज्यादातर भर्तियां सब-इंस्पेक्टर (SI) पद के लिए होती है. यूपी पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है. दरोगा पद के लिए आवेदन करने वाले पुरुष और महिला दोनों के लिए शारीरिक और लिखित परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है. अगर दरोगा बनने का सपना देख रहे हैं तो इसके लिए लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू तीनों की तैयारी करनी होगी.

यूपी सब-इंस्पेक्टर के लिए किन योग्यता की जरूरत?

सही योजना, नियमित पढ़ाई और फिटनेस के साथ यूपी सब-इंस्पेक्ट भर्ती के चयन प्रक्रिया की सभी चुनौतियों को आसानी से आप पार कर सकेंगे. योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है. आमतौर पर 21 से 28 साल के उम्र वाले आवेदन के लिए योग्य माने जाते हैं. अधिकतम उम्र सीमा में आरक्षित वर्ग के लिए छूट है. शारीरिक योग्यता की बात करें तो लंबाई, छाती, दौड़ और फिटनेस टेस्ट शामिल है.

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कैसे करें सब-इंस्पेक्टर बनने की तैयारी?

दारोगा यानी सब-इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए लिखित परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ फिटनेस की तैयारी भी जरूरी है. फिजिकल टेस्ट में पास होने के बाद ही आगे के चरण के लिए चुना जाता है. सामान्य ज्ञान या करंट अफेयर्स, तर्क और मानसिक क्षमता, गणित (मात्रात्मक योग्यता), हिंदी और अंग्रेजी जैसे सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए पढ़ाई करनी होगी. महीने में 1 से 2 मैगजीन पढ़ें, राज्य समाचार (यूपी) और राष्ट्रीय समाचार का ध्यान रखें. यूपीएसआई या यूपी पुलिस एसआई पाठ्यक्रम को अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से हासिल करके तैयारी कर सकते हैं. इसके अलावा पिछले साल के प्रश्नपत्रों से भी तैयारी करें.

लिखित परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी / पीएसटी) की तैयारी करें. दौड़, पुश-अप्स, सिट-अप्स, लंबी कूद, लंबी कूद, ऊंची कूद आदि को इस तैयारी में शामिल करें. रोजाना दौड़ की प्रैक्टिस करें. पुरुषों के लिए करीब 4.8 किमी और महिलाओं के लिए करीब 1.6 किमी दौड़ की प्रैक्टिस करना जरूरी है. टाइम मैनेजमेंट का खास ध्यान रखें. रोजाना 3 से 4 घंटे पढ़ाई करें और 1 से 2 घंटे शारीरिक दक्षता परीक्षण की तैयारी करें. इस तरह से दारोगा पद हासिल करने के लिए आपकी तैयारी मजबूत हो सकती है.

ये भी पढ़ें- राजस्थान के SOG का बड़ा ऐलान... SI भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी बताओ, 100000 रुपये का इनाम पाओ!

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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