UP SI Admit Card 2026: बोर्ड ने जारी की सिटी स्लिप, एडमिट कार्ड का काउंटडाउन शुरू! 14-15 मार्च को होगा बड़ा एग्जाम

उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जल्द जारी होने वाला है. यह प्रवेश पत्र परीक्षा से करीब तीन दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किया जाएगा. UP Police SI परीक्षा के लिए सिटी स्लिप आ गई है. बोर्ड ने आज यानी 5 मार्च को इसका नोटिस जारी कर दिया है. आप रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन आईडी से अपना एग्जाम सेंटर ऑनलाइन चेक करके समय पर स्लिप जरूर डाउनलोड कर लें.

Last Updated: Mar 06, 2026, 10:24 AM IST
उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board जल्द ही UP SI एडमिट कार्ड 2026 जारी करने वाला है. यह एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर उपलब्ध कराया जाएगा. लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं. अब सभी को अपने हॉल टिकट का इंतजार है. बता दें, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा राज्य के 75 जिलों में बने कई परीक्षा केंद्रों पर होने वाला है. परीक्षा 2 दिन तक चलेगी और हर दिन सुबह और शाम दो शिफ्ट में पेपर लिया जाएगा. इस भर्ती के लिए लगभग 1575760 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है.

एडमिट कार्ड कब जारी होगा
एडमिट कार्ड परीक्षा से करीब तीन दिन पहले जारी किया जाएगा. जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 14 मार्च को है उनका एडमिट कार्ड 11 मार्च 2026 को जारी होगा. वहीं 15 मार्च को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए हॉल टिकट 12 मार्च 2026 को जारी किया जाएगा. उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. बता दें, इस भर्ती अभियान के जरिए सब इंस्पेक्टर के कुल 4543 पद भरे जाएंगे. इस परीक्षा का आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जा सके.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी
इस भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी. इसके बाद सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET और PST के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद मेडिकल टेस्ट और दस्तावेज जांच की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

SI एग्जाम सिटी स्लिप कैसे करें डाउनलोड
इसे डाउनलोड करना बहुत आसान है. बस पुलिस भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड से लॉगिन करें. होमपेज पर दिए गए लिंक से अपनी स्लिप चेक करें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें ताकि आप समय रहते सेंटर पहुंचने की तैयारी कर सकें.

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें
सबसे पहले यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर दिखाई देने वाले UP SI Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें. फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें और कैप्चा भरकर सबमिट करें. इसके बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं.

एडमिट कार्ड में कौन-कौन सी जानकारी होगी
एडमिट कार्ड में उम्मीदवार से जुड़ी कई जरूरी जानकारी दी होगी. इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फोटो और सिग्नेचर शामिल रहेगा. इसके अलावा परीक्षा की तारीख, शिफ्ट टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र का नाम व पता भी दिया होगा. साथ ही परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश भी लिखे होंगे.

परीक्षा केंद्र पर कौन-कौन से दस्तावेज ले जाने होंगे
परीक्षा देने के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ एक पहचान पत्र भी ले जाना जरूरी होगा. इसके लिए आधार कार्ड, ई-आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया जा सकता है. बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा.

इन गलतियों से बचें
उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके पहचान पत्र में जन्मतिथि वही हो जो एडमिट कार्ड में दर्ज है. मोबाइल में रखी हुई डिजिटल आईडी या फोटो कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी. इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर तय समय से देर से पहुंचने वाले उम्मीदवारों को भी प्रवेश नहीं  दिया जाएगा.

लॉगिन में समस्या आए तो क्या करें
कई बार एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय लॉगिन में समस्या आ सकती है. ऐसे में उम्मीदवार जन्मतिथि सही फॉर्मेट में भरें. अगर वेबसाइट ठीक से नहीं खुल रही है तो ब्राउजर का कैश साफ करके या इनकॉग्निटो मोड में साइट खोलकर कोशिश करें. अगर फोटो या सिग्नेचर सही नहीं दिख रहा हो तो पीडीएफ डाउनलोड करके Adobe Reader में खोलें.

परीक्षा की तैयारी के लिए जरूरी टिप्स
परीक्षा के करीब आने पर उम्मीदवारों को नए विषय पढ़ने से बचना चाहिए. पहले से पढ़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक का दोहराव करना चाहिए. पिछले सालों के प्रश्नपत्र हल करने और मॉक टेस्ट देने से गति और सटीकता बढ़ती है. इसके साथ ही करंट अफेयर्स पर खास ध्यान दें खासकर उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों पर.

यह भी पढ़ें: HP High Court Vacancy: 50 साल की उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी... हाई कोर्ट में निकली भर्ती, 28 मार्च तक आवेदन का मौका!

 

