Advertisement
trendingNow13206546
Hindi NewsनौकरीUP Police SI Result 2026: जल्द ही जारी हो सकता है UP SI का रिजल्ट; यहां देखें फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी डिटेल

UP Police SI Result 2026: जल्द ही जारी हो सकता है UP SI का रिजल्ट; यहां देखें फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी डिटेल

UP Police SI Result 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जल्द ही 4543 सब इंस्पेक्टर पदों के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करेगा, जिसे आधिकारिक वेबसाइट पर यहां बताए हुए तरीके से देख सकते हैं.

Written By  harsh singh|Last Updated: May 06, 2026, 09:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP Police SI Result 2026: जल्द ही जारी हो सकता है UP SI का रिजल्ट; यहां देखें फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी डिटेल

UP Police SI Result 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने वाला है. ये रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी होगा. जैसे ही नतीजे घोषित होंगे, उम्मीदवार ऑनलाइन अपना परिणाम देख सकेंगे. इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 14 और 15 मार्च 2026 को किया गया था. परीक्षा प्रदेश के 75 जिलों में हुई थी. दोनों दिन परीक्षा दो शिफ्ट में कराई गई थी. पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक रही. दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक हुई थी. 

इस भर्ती के माध्यम से कुल 4543 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इनमें सबसे ज्यादा पद सब इंस्पेक्टर के हैं. इसके अलावा पीएसी प्लाटून कमांडर और विशेष सुरक्षा बल के पद भी शामिल हैं. महिला अभ्यर्थियों के लिए भी अलग से प्लाटून कमांडर के पद रखे गए हैं. इस भर्ती के लिए करीब 15 लाख 75 हजार से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें पुरुष और महिला दोनों बड़ी संख्या में शामिल रहे थे.

रिजल्ट आने के बाद क्या होगा?

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा. इसमें सबसे पहले शारीरिक मानक परीक्षण होगा. इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी, फिर दस्तावेजों की जांच होगी. अंत में मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा. अंतिम चयन इन सभी चरणों में प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाएगा. यानी सिर्फ लिखित परीक्षा पास करना ही काफी नहीं होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

फिजिकल टेस्ट में क्या करना होगा?

फिजिकल टेस्ट की बात करें तो इसके लिए भी कुछ तय मानक रखे गए हैं. पुरुष उम्मीदवारों को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी. वहीं महिला उम्मीदवारों को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा. जो उम्मीदवार यह चरण पास करेंगे, वही आगे की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे. इसलिए उम्मीदवारों को शारीरिक तैयारी पर भी ध्यान देना जरूरी है.

कैसे देख सकते हैं रिजल्ट?

रिजल्ट देखने की प्रक्रिया आसान है. सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां रिजल्ट से जुड़े लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद लॉगिन जानकारी भरनी होगी. फिर रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा. उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर सकते हैं. मेरिट लिस्ट भी पीडीएफ के रूप में जारी होगी. इसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर होंगे. कट ऑफ भी रिजल्ट के साथ जारी की जाएगी. कट ऑफ कई बातों पर निर्भर करती है. जैसे परीक्षा का स्तर, उम्मीदवारों की संख्या और कुल सीटें. इसलिए हर साल इसमें बदलाव देखा जाता है.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र 12वीं रिजल्ट आज होगा जारी, स्टूडेंट्स तैयार रखें ये चीजें, स्कोरकार्ड डाउनलोड से लेकर जानें जरूरी बातें

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

UP Police SI Result 2026

Trending news

मई का पहला हफ्ता मॉनसूनी बीत रहा, जून में क्या सूखा पड़ेगा? मौसम विभाग ने क्या कहा?
weather update
मई का पहला हफ्ता मॉनसूनी बीत रहा, जून में क्या सूखा पड़ेगा? मौसम विभाग ने क्या कहा?
अग्निमित्रा पॉल को बुलाया गया दिल्‍ली, बंगाल में लागू होगा दिल्‍ली मॉडल?
agnimitra paul
अग्निमित्रा पॉल को बुलाया गया दिल्‍ली, बंगाल में लागू होगा दिल्‍ली मॉडल?
डबल धमाके से दहला अमृतसर-जालंधर! ब्लास्ट पर क्या कोई थी बड़ी साजिश? जांच जारी
punjab double Blast
डबल धमाके से दहला अमृतसर-जालंधर! ब्लास्ट पर क्या कोई थी बड़ी साजिश? जांच जारी
'...तो ममता बनर्जी को डिसमिस कर दिया जाएगा', असम सीएम हिमंता ने कह दी खरी-खरी
Assembly Election 2026
'...तो ममता बनर्जी को डिसमिस कर दिया जाएगा', असम सीएम हिमंता ने कह दी खरी-खरी
जीत तो मिल गई, लेकिन बीजेपी के सामने बंगाल में कौन सी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं?
West Bengal
जीत तो मिल गई, लेकिन बीजेपी के सामने बंगाल में कौन सी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं?
Live: कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, टीएमसी समर्थकों के साथ झड़प; बुलडोजर भी आया
West Bengal Live
Live: कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, टीएमसी समर्थकों के साथ झड़प; बुलडोजर भी आया
थलापति विजय की जीत के बाद वायरल हुआ गाड़ी नंबर, 8 साल पहले हो गई थी भविष्यवाणी...?
thalapathy vijay
थलापति विजय की जीत के बाद वायरल हुआ गाड़ी नंबर, 8 साल पहले हो गई थी भविष्यवाणी...?
बंगाल में धर्म देखकर लोगों ने किया वोट! क्यों उठने लगे हिंदू पोलराइजेशन के मुद्दे?
West Bengal
बंगाल में धर्म देखकर लोगों ने किया वोट! क्यों उठने लगे हिंदू पोलराइजेशन के मुद्दे?
एक दिन में बदली किस्मत, दिखी लोकतंत्र की खूबसूरती, पढ़ें इन उम्मीदवारों की कहानी
DNA
एक दिन में बदली किस्मत, दिखी लोकतंत्र की खूबसूरती, पढ़ें इन उम्मीदवारों की कहानी
घाटी में ड्रग नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, 48 घंटे में 2 अंडरग्राउंड नार्को ठिकाने ध्वस्त
Jammu-kashmir
घाटी में ड्रग नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, 48 घंटे में 2 अंडरग्राउंड नार्को ठिकाने ध्वस्त