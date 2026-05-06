UP Police SI Result 2026: जल्द ही जारी हो सकता है UP SI का रिजल्ट; यहां देखें फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी डिटेल

UP Police SI Result 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जल्द ही 4543 सब इंस्पेक्टर पदों के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करेगा, जिसे आधिकारिक वेबसाइट पर यहां बताए हुए तरीके से देख सकते हैं.
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UP Police SI Result 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने वाला है. ये रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी होगा. जैसे ही नतीजे घोषित होंगे, उम्मीदवार ऑनलाइन अपना परिणाम देख सकेंगे. इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 14 और 15 मार्च 2026 को किया गया था. परीक्षा प्रदेश के 75 जिलों में हुई थी. दोनों दिन परीक्षा दो शिफ्ट में कराई गई थी. पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक रही. दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक हुई थी.
इस भर्ती के माध्यम से कुल 4543 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इनमें सबसे ज्यादा पद सब इंस्पेक्टर के हैं. इसके अलावा पीएसी प्लाटून कमांडर और विशेष सुरक्षा बल के पद भी शामिल हैं. महिला अभ्यर्थियों के लिए भी अलग से प्लाटून कमांडर के पद रखे गए हैं. इस भर्ती के लिए करीब 15 लाख 75 हजार से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें पुरुष और महिला दोनों बड़ी संख्या में शामिल रहे थे.
रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा. इसमें सबसे पहले शारीरिक मानक परीक्षण होगा. इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी, फिर दस्तावेजों की जांच होगी. अंत में मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा. अंतिम चयन इन सभी चरणों में प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाएगा. यानी सिर्फ लिखित परीक्षा पास करना ही काफी नहीं होगा.
फिजिकल टेस्ट की बात करें तो इसके लिए भी कुछ तय मानक रखे गए हैं. पुरुष उम्मीदवारों को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी. वहीं महिला उम्मीदवारों को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा. जो उम्मीदवार यह चरण पास करेंगे, वही आगे की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे. इसलिए उम्मीदवारों को शारीरिक तैयारी पर भी ध्यान देना जरूरी है.
रिजल्ट देखने की प्रक्रिया आसान है. सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां रिजल्ट से जुड़े लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद लॉगिन जानकारी भरनी होगी. फिर रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा. उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर सकते हैं. मेरिट लिस्ट भी पीडीएफ के रूप में जारी होगी. इसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर होंगे. कट ऑफ भी रिजल्ट के साथ जारी की जाएगी. कट ऑफ कई बातों पर निर्भर करती है. जैसे परीक्षा का स्तर, उम्मीदवारों की संख्या और कुल सीटें. इसलिए हर साल इसमें बदलाव देखा जाता है.
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