15 लाख का आंकड़ा पार! यूपी टेट 2026 में आए भर-भरकर आवेदन; जानें अब क्या है अगला कदम

UP TET 2026 registration count: UP TET 2026 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 3 मई को समाप्त हो गई, जिसमें शाम तक ही 15.75 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण करा लिया था. इस बार प्राथमिक और अपर प्राथमिक लेवल के लिए एक ही फॉर्म की नई व्यवस्था लागू होने से आवेदकों में भारी उत्साह देखा गया है.
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UP TET 2026 registration count: यूपी टेट 2026 को लेकर इस बार युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है. आवेदन की प्रक्रिया 3 मई को खत्म हो गई है. आयोग के मुताबिक शाम 6 बजे तक ही करीब 15.75 लाख उम्मीदवारों ने फॉर्म भर दिया था. माना जा रहा है कि रात 12 बजे तक यह संख्या और भी बढ़ गई होगी. इतने बड़े स्तर पर आवेदन होना दिखाता है कि प्रदेश में शिक्षक बनने की चाहत कितनी ज्यादा है.
इस बार आवेदन के आखिरी दिनों में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिली है. पहले अंतिम तारीख 26 अप्रैल तय की गई थी. लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की मांग के बाद इसे बढ़ाकर 3 मई कर दिया गया. इसके बाद जैसे-जैसे आखिरी समय नजदीक आया, फॉर्म भरने की रफ्तार तेज हो गई. आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ डेढ़ दिन में ही एक लाख से ज्यादा नए आवेदन आए. इससे साफ है कि कई छात्र अंतिम समय तक इंतजार कर रहे थे.
इस परीक्षा में इस बार एक बड़ा बदलाव भी किया गया है. पहले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अलग-अलग फॉर्म भरने होते थे. लेकिन अब एक ही फॉर्म से दोनों के लिए आवेदन किया जा सकता है. इससे उम्मीदवारों का काम आसान हो गया है. उन्हें बार-बार जानकारी भरने की जरूरत नहीं पड़ी. साथ ही फीस जमा करने की प्रक्रिया भी सरल हो गई है.
अगर पिछले आंकड़ों से तुलना करें तो पहले भी बड़ी संख्या में आवेदन हुए थे. साल 2021 में करीब 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था. उस समय दोनों स्तरों के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन थे. इस बार नई व्यवस्था लागू होने के कारण कुल संख्या अलग तरीके से सामने आएगी. आयोग जल्द ही यह साफ करेगा कि किस स्तर पर कितने आवेदन हुए हैं.
अब आवेदन खत्म होने के बाद अगला कदम परीक्षा की तैयारी का है. आयोग जल्द ही परीक्षा केंद्र तय करेगा और एडमिट कार्ड जारी करेगा. इतने ज्यादा उम्मीदवारों को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जाएगा. छात्रों को सलाह है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें. इससे उन्हें परीक्षा से जुड़ी हर नई जानकारी समय पर मिलती रहेगी.
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