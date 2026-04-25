डीएलएड वालों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अब दे सकते हैं UPTET की परीक्षा; शुभम शुक्ला और 36 याचियों की जीत

UP-TET 2026: यूपी-टीईटी 2026 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने डीएलएड (ओडीएल) करने वाले अभ्यर्थियों को राहत दी है. कोर्ट ने कहा है कि ऐसे उम्मीदवारों को फिलहाल परीक्षा में बैठने दिया जाए. यानी वे प्रोविजनल तौर पर यूपी-टीईटी दे सकेंगे. हालांकि उनका अंतिम चयन कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर रहेगा. न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने ये आदेश दिया है. अगली सुनवाई 22 मई को तय की गई है.

कोर्ट ने साफ किया है कि यह राहत उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी, जो 10 अगस्त 2017 या उससे पहले से कार्यरत हैं. साथ ही उनके पास 18 महीने का डीएलएड (ओडीएल) डिप्लोमा होना चाहिए. यह फैसला शुभम शुक्ला समेत 36 याचियों की याचिका पर दिया गया है. इससे पहले ये अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे थे. अब उन्हें एक मौका मिल गया है. लेकिन यह मौका अस्थायी है.

कब तक है सुधार का मौका?

UPTET उन उम्मीदवारों के लिए जरूरी परीक्षा है, जो सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं. यह परीक्षा दो स्तर पर होती है. पहला स्तर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए होता है. दूसरा स्तर कक्षा 6 से 8 तक के लिए होता है. इस परीक्षा को पास करना जरूरी होता है. यूपी-टीईटी 2026 के लिए आवेदन 26 अप्रैल तक किए जा सकते हैं. इसके बाद 1 मई तक सुधार का मौका मिलेगा.

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एक और बड़ी राहत 12वीं पास सेवारत शिक्षकों को मिली है. जो शिक्षक 1990 से 1992 के बीच मृतक आश्रित के आधार पर नियुक्त हुए थे, वे भी अब आवेदन कर सकेंगे. UPESSC के मुताबिक ऐसे अभ्यर्थियों को पोर्टल पर विशेष सुविधा दी गई है. उन्हें स्नातक या बीएड की जानकारी भरने की जरूरत नहीं होगी. वे केवल जरूरी जानकारी देकर फॉर्म पूरा कर सकते हैं.

इस बार यूपी-टीईटी में आवेदन की संख्या काफी ज्यादा रहने की उम्मीद है. अनुमान है कि 25 से 30 लाख तक आवेदन आ सकते हैं. परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को होगी. नियमों में भी बदलाव किया गया है. ईडब्ल्यूएस वर्ग को पहली बार आरक्षण मिलेगा. आरक्षित वर्ग के लिए 55 प्रतिशत अंक जरूरी होंगे. जबकि सामान्य वर्ग के लिए 60 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा. नकल रोकने के लिए इस बार कड़े कदम उठाए गए हैं. आवेदन के समय लाइव फोटो देनी होगी. साथ ही जुड़वा भाई-बहन की जानकारी भी देनी होगी.

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