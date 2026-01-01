2026 में बंपर सरकारी नौकरियां... रेलवे, बैंक, SSC से लेकर UPSC तक में भर्तियां!

Upcoming Government Jobs 2026: पिछला साल चाहे कैसा भी गया हो लेकिन इस बार सरकारी नौकरी हासिल करने का अपना लक्ष्य जरूर पूरा कर लें. इस साल अलग-अलग क्षेत्रों में कई सरकारी भर्तियां निकलेंगी. बैंक, रेलवे, एसएससी से लेकर यूपीएससी तक में सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिल सकेगा. 2026 के स्वागत के साथ बंपर भर्तियां आपका इंतजार कर रही हैं. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है. 2026 में कौन-कौन से क्षेत्रों में सरकारी नौकरी के लिए भर्तियां निकलेगी? आइए इसके बारे में फटाफट से जान लेते हैं.

रेलवे में सरकारी नौकरियां

भारतीय रेलवे में नौकरी पाने की इच्छा रखने वालों के लिए 2026 नए अवसरों वाला हो सकता है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से इस साल कई पद और विभागों में भर्तियां निकाली जा सकती है. जनवरी से मार्च के बीच में असिस्टेंट लोको पायलट, अप्रैल से जून 2026 के बीच में टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और सेक्शन कंट्रोलर की भर्तियां निकलेंगी. जबकि, जुलाई से सितंबर में NTPC, पैरामेडिकल कैटेगरी, अक्टूबर से दिसंबर 2026 में आइसोलेटेड कैटेगरी और मिनिस्ट्रियल की भर्ती निकल सकती है.

डाक विभाग की भर्ती

इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 के तहत बिना परीक्षा के नौकरी हासिल कर सकते हैं. इस पद भर्ती के लिए फरवरी से मार्च 2026 तक के बीच में आवेदन का मौका मिलेगा. डाक विभाग में नौकरी हासिल करने का ये एक अच्छा मौका हो सकता है.

बैंक में भर्तियां

बैंक में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए एक अच्छा अवसर 2026 में रहेगा. आईबीपीएस की ओर से क्लर्क और पीओ की भर्तियां निकाली जा सकती है. जबकि, एसबीआई में क्लर्क और पीओ की भर्तियां निकलेगी. इसके अलावा आरआरबी क्लर्क और पीओ समेत स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) जैसी भर्तियां भी शामिल रहेंगी.

SSC में बंपर भर्तियां

हर साल कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से बंपर भर्तियां निकाली जाती है. इस साल 2026 भी SSC GD कांस्टेबल, CHSL, CGL, SSC MTS जैसी भर्तियां निकाली जा सकती है. इन नई भर्तियों के लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवारों आवेदन कर सकते हैं.

भारतीय सेना में भर्ती

हर साल दो बार यूपीएससी NDA & CDS भर्तियां निकल सकती है. इसके जरिए उम्मीदवार सेना भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. भारतीय सेना, नौसेना, एयर फोर्स में आवेदन पत्र को जारी किया जा सकता है. नौकरी के लिए इस बार भी आवेदन का मौका दिया जाएगा.

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2026

हर साल संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा सिविल सेवा का आयोजन किया जाता है जिसके लिए नया नोटिफिकेशन इस साल भी जारी किया जाएगा. इसके तहत वो उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे जो आईपीएस, आईएएस जैसे पदों पर नौकरी चाहते हैं. जनवरी माह में इसका विज्ञापन जारी हो सकता है.

इन सबके अलावा बिजली विभाग, सुरक्षा बल, पुलिस भर्ती, टीचर भर्ती समेत अन्य सरकारी कंपनियों में भी भर्तियां निकल सकती हैं. हर लेटेस्ट अपडेट या नई भर्ती के नोटिफिकेशन के लिए संबंधित कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट को समय-समय पर चेक कर सकते हैं.

