2026 में नौकरी पक्की! जनवरी में बड़ी सरकारी नौकरियों की भर्तियां, 10वीं पास भी कर सकते हैं Apply

Upcoming Government Jobs 2026: नए साल की शुरुआत उन लोगों के लिए खास हो सकती है जो रोजगार की तलाश में अलग-अलग विभाग में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत होगी. ऐसे में योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी हासिल करने के दरवाजे खुल सकते हैं. इन सरकारी भर्तियों में 10वीं पास, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन जैसी योग्यता वालों के लिए भी नई भर्तियां निकली है. आज हम आपको टॉप 3 सरकारी नौकरियों की भर्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं 2026 की शुरुआत में कहां-कहां नौकरी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी?

BECEL Delhi Recruitment 2026

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (BECIL) द्वारा एमटीएस समेत कई अन्य पदों पर भर्ती निकाली गई है. कुल 78 रिक्त पदों को भर्ती की जाएगी. देश के किसी भी शहर के योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. 10वीं पास योग्यता वालों के लिए ये सरकारी नौकरी निकली है. आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है और इसके लिए लास्ट डेट 5 जनवरी 2026 है.

India Post Vacancy 2026

भारतीय डाक विभाग में कार ड्राइवर की भर्ती निकली है. 10वीं पास योग्यता वाले भी आवेदन कर सकते हैं. इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अप्लाई करने की सुविधा दी जा रही है. 18 से 27 साल वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. अप्लाई के लिए लास्ट डेट 19 जनवरी 2026 है.

Railway Group D Recruitment 2026

रेलवे में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए मौका अच्छा है. 10वीं पास योग्यता वाले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 18 से 33 साल तक आयु सीमा है. आवेदन की लास्ट डेट 21 जनवरी 2026 है. कुल 22000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली जाएगी. महिला और पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी उपलब्ध होगी.

