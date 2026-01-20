Advertisement
UPESSC 2026: यूपी TET, TGT-PGT और सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा शेड्यूल जारी, अप्रैल से जुलाई तक होंगे एग्जाम

UPESSC 2026: यूपी TET, TGT-PGT और सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा शेड्यूल जारी, अप्रैल से जुलाई तक होंगे एग्जाम

UPESSC Exam Calendar 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC), प्रयागराज ने साल 2026 के लिए TET, TGT, PGT और सहायक आचार्य भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 20, 2026, 08:39 PM IST
UPESSC 2026: यूपी TET, TGT-PGT और सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा शेड्यूल जारी, अप्रैल से जुलाई तक होंगे एग्जाम

UPESSC Exam Calendar 2026 Released: उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC), प्रयागराज ने आज, 20 जनवरी, 2026 को साल 2026 में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है. आयोग ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर यह सूचना दी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET), सहायक आचार्य, प्रवक्ता (PGT), प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) और सहायक आचार्य भर्ती की परीक्षाएं अप्रैल से जुलाई, 2026 तक आयोजित की जाएगी.

एग्जाम कैलेंडर

  • सहायक आचार्य (विज्ञापन संख्या-51) : 18 अप्रैल, 2026 (शनिवार) और 19 अप्रैल, 2026 (रविवार) 

  • प्रवक्ता (PGT) भर्ती (विज्ञापन संख्या-02/2022) : 09 मई, 2026 (शनिवार) और 10 मई, 2026 (रविवार) 

  • सहायक अध्यापक (TGT) (विज्ञापन संख्या-01/2022) : 03 जून, 2026 (बुधवार) और 04 जून, 2026 (गुरुवार) 

  • यूपी (TET) शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 : 02 जुलाई 2026 (गुरुवार), 03 जुलाई 2026 (शुक्रवार) और 04 जुलाई 2026 (शनिवार) 

आयोग ने स्पष्ट की ये बात 
आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर यह स्पष्ट किया कि 16 और 17 अप्रैल, 2025 को आयोजित सहायक आचार्य (विज्ञापन संख्या-51) की परीक्षा का रिजल्ट 04 सितंबर, 2025 को जारी कर दिया गया था, लेकिन  सक्षम स्तर के निर्णय के क्रम में उक्त परीक्षा को निरस्त कर दिया गया. हालांकि, अब यह परीक्षा कड़ी सुरक्षा मानकों, पारदर्शिता और शुचिता के साथ उक्त कार्यक्रमानुसार आयोजित कराई जाएगी. आयोग ने बताया कि परीक्षा केंद्र, शिफ्ट और एडमिट कार्ड जारी होने से जुड़ी जानकारी अभ्यर्थियों को समय-समय पर अलग से आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी. साथ ही सहायक आचार्य (विज्ञापन संख्या-51) के B.Ed. विषय के आवेदन और परीक्षा की जानकारी आयोग के वेबसाइट पर उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाएगी.

जल्द जारी होगा UP TET का नोटिस
यूपी टीईटी 2026 को लेकर आयोग ने कहा कि यूपी (TET) शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026, जुलाई 2026 में तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी.  इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का नोटिफिकेशन  अलग से जारी किया जाएगा. वहीं, आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी कि वे परीक्षा केंद्र, एडमिट कार्ड, शिफ्ट, आदि से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट टाइम-टू-टाइम विजिट करते रहें, किसी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

