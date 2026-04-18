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UPPBPB UP Home Guard Exam City Slip 2026 OUT: 41424 यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए शहर सूचना पर्ची जारी, यहां से करें तुरंत डाउनलोड

UP Home Guard Exam City Slip 2026 OUT: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने 41,424 यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार uppbpb.gov.in पर जाकर शहर सूचना पर्ची को डाउनलोड कर सकते हैं. आइए इसका तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 18, 2026, 09:46 AM IST
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UPPBPB UP Home Guard Exam City Slip 2026 OUT
UPPBPB UP Home Guard Exam City Slip 2026 OUT

UP Home Guard Exam City Slip 2026 OUT: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की ओर से भर्ती अभियान के तहत होमगार्ड के 41,424 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए उम्मीदवारों के लिए शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन किया है वो ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए शहर सूचना पर्ची को डाउनलोड कर सकते हैं. इस साल यूपी होमगार्ड भर्ती लिखित परीक्षा का आयोजन 74 जिलों में स्थित कई केंद्रों पर किया जाएगा. 41,424 यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए uppbpb.gov.in पर शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है. आइए जानते हैं कैसे और कहां से उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए शहर सूचना पर्ची को डाउनलोड किया जा सकता है? 

UP Home Guard Exam: कब और किस समय होगी परीक्षा?

यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का आयोजन लगातार तीन दिनों तक दो शिफ्ट में किया जाएगा. 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक इस लिखित परीक्षा को 74 जिलों में स्थित विभिन्न केंद्रों में आयोजित किया जाएगा. प्रत्येक दिन दो शिफ्ट- पहली सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक तय है. निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा और ये ऑफलाइन मोड में ओएमआर शीट के इस्तेमाल के साथ आयोजित की जाएगी. बिना एग्जाम हॉल टिकट के उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

UP Home Guard Exam Admit Card: कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तारीख से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. 25 अप्रैल के दिन होने वाली परीक्षा के लिए 22 अप्रैल 2026 को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. 23 अप्रैल को 26 अप्रैल के दिन होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा. इसी तरह तीन दिन पहले 27 अप्रैल 2026 को होने वाली लिखित परीक्षा के लिए 24 अप्रैल 2026 को एडमिट कार्ड जारी होगा. 

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UP Homeguard Examकैसे डाउनलोड करें शहर सूचना पर्ची?

  1. सबसे पहले UPPBPB की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

  2. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद स्क्रिन पर लिंक शो होगा.

  3. 'UP Home Guard Exam City Slip' पर क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होगा.

  4. अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या ईमेल आईडी को दर्ज करके लॉगिन करें.

  5. इसके बाद स्क्रिन पर यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए शहर सूचना पर्ची शो हो जाएगी.

  6. डाउनलोड करने के अलावा इसका यहां से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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