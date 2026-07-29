UPPSC PCS Recruitment 2026: 500 पदों पर भर्ती के लिए बढ़ी आवेदन की तारीख, अब इस दिन तक करें अप्लाई

UPPSC PCS Recruitment 2026 Last Date Extended: उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सेवाओं में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने संयुक्त राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय दिया है. अब इच्छुक अभ्यर्थी 3 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे. जिन उम्मीदवारों का आवेदन किसी कारण से समय पर नहीं हो पाया था, उनके लिए ये अंतिम मौका साबित हो सकता है.