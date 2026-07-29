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UPPSC PCS Recruitment 2026: 500 पदों पर भर्ती के लिए बढ़ी आवेदन की तारीख, अब इस दिन तक करें अप्लाई

UPPSC PCS Recruitment 2026 Last Date Extended: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) भर्ती 2026 की आवेदन तरीख बढ़ा दी है. ऐसे में उम्मीदवारों के पास और दिनों का मौका है. इच्छुक उम्मीदवार लास्ट डेट से पहले-पहले आवेदन प्रक्रिया को अपना लें. आइए संबंधित भर्ती के बारे में जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 29, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:03 AM IST
UPPSC PCS Recruitment 2026: 500 पदों पर भर्ती के लिए बढ़ी आवेदन की तारीख, अब इस दिन तक करें अप्लाई
Image Credit: UPPSC PCS Recruitment 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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