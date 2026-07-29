UPPSC PCS Recruitment 2026: 500 पदों पर भर्ती के लिए बढ़ी आवेदन की तारीख, अब इस दिन तक करें अप्लाई

UPPSC PCS Recruitment 2026 Last Date Extended: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) भर्ती 2026 की आवेदन तरीख बढ़ा दी है. ऐसे में उम्मीदवारों के पास और दिनों का मौका है. इच्छुक उम्मीदवार लास्ट डेट से पहले-पहले आवेदन प्रक्रिया को अपना लें. आइए संबंधित भर्ती के बारे में जानते हैं.
UPPSC PCS Recruitment 2026 Last Date Extended: उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सेवाओं में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने संयुक्त राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय दिया है. अब इच्छुक अभ्यर्थी 3 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे. जिन उम्मीदवारों का आवेदन किसी कारण से समय पर नहीं हो पाया था, उनके लिए ये अंतिम मौका साबित हो सकता है.
ये भर्ती अभियान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 500 रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है. आयोग ने इस भर्ती का विस्तृत विज्ञापन 25 जून 2026 को जारी किया था और उसी दिन से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी.
ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करना होगा. OTR के बिना आवेदन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी. इसलिए जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें सबसे पहले यह औपचारिकता पूरी करनी चाहिए.
|अधिसूचना जारी
|25 जून 2026
|आवेदन प्रक्रिया शुरू
|25 जून 2026
|आवेदन और शुल्क जमा करने की नई अंतिम तिथि
|3 अगस्त 2026
|आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि
|10 अगस्त 2026
आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है. आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 40 साल तय है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी. आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस: ₹125 एससी और एसटी: ₹65 भूतपूर्व सैनिक: ₹65 दिव्यांग अभ्यर्थी: ₹25 (प्रोसेसिंग शुल्क)
|कैटेगरी
|आवेदन शुल्क
|सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस
|125 रुपये
|एसटी
|65 रुपये
|भूतपूर्व सैनिक
|65 रुपये
|दिव्यांग अभ्यर्थी
|25 रुपये
अगर आप UPPSC PCS 2026 परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो बढ़ी हुई अंतिम तिथि यानी 3 अगस्त 2026 से पहले आवेदन कर दें. सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें और आवेदन जमा करने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें. अधिक जानकारी या अन्य डिटेल्स के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.