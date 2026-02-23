Advertisement
Hindi NewsनौकरीUPSC CAPF AC Recruitment 2026: बीएसएफ से लेकर सीआईएसएफ तक 300 से ज्यादा भर्तियां, 10 बड़े बदलाव; ऐसे करें आवेदन

UPSC CAPF AC Recruitment 2026: बीएसएफ से लेकर सीआईएसएफ तक 300 से ज्यादा भर्तियां, 10 बड़े बदलाव; ऐसे करें आवेदन

UPSC CAPF AC Recruitment 2026: यूपीएससी की ओर से सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती 2026 की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. हालांकि, इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं. आइए 10 बड़े बदलाव जानने के साथ आवेदन कहां से करें? ये जान लेते हैं. 

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 23, 2026, 08:32 AM IST
Upsc capf ac recruitment 2026
Upsc capf ac recruitment 2026

UPSC CAPF AC Recruitment 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया था और 20 फरवरी 2026 से विभिन्न पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है. हालांकि, इस बार आयोग ने कुछ बदलाव किए हैं जो आवेदन से लेकर फिजिकल टेस्ट तक के नए अपडेट्स के साथ हैं. यूपीएससी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस (UPSC CAPF) असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा 2026 के तहत 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है. बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ पदों पर भर्ती की जा रही है. आइए आवेदन प्रक्रिया से लेकर 10 बड़े बदलावों के बारे में जानते हैं.

UPSC CAPF AC Vacancy 2026: किन पदों पर कितनी भर्ती?

यूपीएससी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस (CAPF) असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2026 के जरिए कुल 349 खाली पदों के लिए भर्तियां निकाली गई है. वैकेंसी के माध्यम से आईटीबीपी के 12, एसएसबी के 53, बीएसएफ के 108, सीआईएसएफ के 70 और सीआरपीएफ के 106 पदों के लिए भर्ती निकली है. 

यूपीएससी सीएपीएफ एसी 10 मुख्य बदलाव

URN:- वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जगह अब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर (URN) दिया जाएगा. ये एक यूनिक नंबर होगा जिसका इस्तेमाल एग्जाम के आवेदन के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद कर सकेंगे. उम्मीदवार के लिए अलग-अलग एग्जाम के लिए आवेदन नंबर डायनामिक होगा.

लाइव फोटो:- कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) भरने के दौरान उम्मीदवार को फोटो अपलोड करने के सेक्शन में लाइव फोटो को अपलोड करना होगा.

सिग्नेचर अपलोड करना:- ठीक ऐसा ही सिग्नेचर के लिए भी है. जैसे लाइव फोटो अपलोड होगी. वैसा ही आपको सिग्नेचर अपलोड करने के दौरान करना है. उम्मीदवार को सफेद पेज पर लगातार तीन साइन करने होंगे. एक के नीचे एक सिग्नेचर करते हुए 3 साइन करने हैं और उसे स्कैन करके अपलोड करना है.

एप्लीकेशन में सुधार नहीं:- ध्यान रहे है कि आवेदन के दौरान कोई गलती नहीं करनी है. नए नियम के अनुसार आवेदन में हुई गलती में सुधार का मौका नहीं मिलेगा. एक बार फाइनल सबमिट हो जाएगी तो उम्मीदवार उसमें करेक्शन नहीं कर सकेंगे.

फेस ऑथेंटिकेशन:- यूपीएससी परीक्षा केंद्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से एग्जाम देने आए उम्मीदवारों का फेस ऑथेंटिकेशन होगा.

परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ी:- पहले एग्जाम सेंटर्स सिर्फ 47 थे जिसे बढ़ाकर 57 कर दिया गया है. दिल्ली एनसीआर से लेकर इंदौर और भुवनेश्वर में 10 नए एग्जाम सेंटर जोड़ दिए गए हैं.

पोर्टल का बदला नाम:- आयोग की ओर से पोर्टल का नाम बदल दिया है. इसका नाम पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम की जगह प्रतिभा सेतु कर दिया गया है. इसके माध्यम से निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा.

रिपोर्टिंग टाइम:- परीक्षा शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले एग्जाम सेंटर पहुंचना होगा. देरी से जाने पर एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं होगी.

लॉन्ग जंप:- फिजिकल टेस्ट में भी ये बदलाव किया गया है कि अगर किसी भी उम्मीदवार के शरीर का हिस्सा स्टार्टिंग या फिर फिनिशिंग लाइन को टच करता है तो वो पद के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे.

हाइट के नियम में सख्ती:- नए नियम के अनुसार पुरुष उम्मीदवारों की हाइट 165cm तक होनी जरूरी है. जबकि, महिला उम्मीदवारों के लिए 157cm हाइट होना जरूरी है. 164.9cm होने पर भी उम्मीदवार को हाइट में छूट नहीं दी जाएगी और वो अयोग्य माने जाएंगे.

UPSC CAPF AC Recruitment 2026: कहां से करें आवेदन?

यूपीएससी सीएपीएफ एसी भर्ती 2026 के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 12 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए भी उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जा सकते हैं.

