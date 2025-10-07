Advertisement
trendingNow12950922
Hindi Newsनौकरी

UPSC CDS 2 Result 2025: जल्द यूपीएससी सीडीएस 2 परीक्षा का रिजल्ट हो सकता है जारी, ऐसे कर सकेंगे चेक

How to Check UPSC CDS 2 Result 2025: संघ लोक सेवा आयोग सीडीएस 2 परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है. एग्जाम देने वाले उम्मीदवार घर बैठे रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 07:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC CDS 2 Result 2025: जल्द यूपीएससी सीडीएस 2 परीक्षा का रिजल्ट हो सकता है जारी, ऐसे कर सकेंगे चेक

How to Check UPSC CDS 2 Result 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) वर्ष संयुक्त रक्षा सेवा (CDS) 2 परीक्षा को सितंबर में आयोजित किया गया था. इस परीक्षा में बैठने वाले सभी अभ्यर्थी को जल्द ही अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. रिजल्ट की घोषणा का इंतजार है तो जल्द आपको परिणाम जानने को मिल सकता है. खबरों की मानें तो अक्टूबर 2025 के दूसरे-तीसरे हफ्ते में यूपीएससी सीडीएस 2 परीक्षा के रिजल्ट का ऐलान हो सकता है. इसे चेक करने के लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके को अपनाकर यूपीएससी सीडीएस 2 परीक्षा का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आइए यूपीएससी सीडीएस 2 परीक्षा रिजल्ट चेक करने का तरीका और स्कोर कार्ड कैसे देख सकते हैं? ये जान लेते हैं.

साल में दो बार होता UPSC CDS Exam

संघ लोक सेवा आयोग की ओर से कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम को साल में दो बार आयोजित किया जाता है. ये एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जिसे अलग-अलग अधिकारी पद के लिए आयोजित किया जाता है. भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए), अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए), भारतीय वायु सेना अकादमी (आईएएफए) और भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए) के लिए अधिकारियों की भर्ती के लिए CDS परीक्षा होती है. 14 सितंबर 2025 को UPSC CDS 2 एग्जाम आयोजित हुआ था जिसका रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे चेक करें UPSC CDS 2 Result 2025?

  1. सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट- upsc.gov.in पर जाना होगा.
  2. होमपेज पर एग्जाम के रिजल्ट का लिंक- ‘UPSC CDS 2 Result 2025’ शो होगा, उस पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को एंटर करना होगा.
  4. स्क्रीन पर रिजल्ट का पीडीएफ शो हो जाएगा जिस पर क्लिक करें तो रिजल्ट देख सकेंगे.
  5. लिस्ट में उन सभी अभ्यर्थी का नाम होगा जिन्होंने UPSC CDS 2 पास कर लिया है.
  6. फटाफट अपना नाम देखने के लिए cltr+f बटन दबाएं और अपना रोल नंबर एंटर करें.
  7. पास होने पर स्क्रीन पर रोल नंबर और नाम शो हो जाएगा.
  8. यहां से प्रिंट या डाउनलोड भी कर सकेंगे जो भविष्य में आपके काम आ सकता है.

कैसे देख सकते हैं स्कोर कार्ड?

रिजल्ट की घोषणा के कुछ दिनों में स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा. इसे देखने के लिए भी upsc.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा. स्कोर कार्ड में अभ्यर्थी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा का नाम, प्राप्तांक, कुल मार्क्स और रिजल्ट का स्टेटस दिखाया जाता है. अधिक जानकारी के लिए यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- UPSC और SPSC में क्या है फर्क? जानें किस परीक्षा से मिलेगी बड़ी सफलता

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

UPSC CDS 2 Result 2025

Trending news

बंगाल में BJP नेताओं पर हुए हमले पर PM मोदी ने किया ट्वीट, भड़कीं CM ने किया पलटवार
West Bengal
बंगाल में BJP नेताओं पर हुए हमले पर PM मोदी ने किया ट्वीट, भड़कीं CM ने किया पलटवार
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
weather update
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
ins androth
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
DNA
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
Kerala
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
DNA
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
Pakistan
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
DNA
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin
cost of making one rupee coin
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
Drone
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल