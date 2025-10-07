UPSC CDS 2 Result 2025: जल्द यूपीएससी सीडीएस 2 परीक्षा का रिजल्ट हो सकता है जारी, ऐसे कर सकेंगे चेक

How to Check UPSC CDS 2 Result 2025: संघ लोक सेवा आयोग सीडीएस 2 परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है. एग्जाम देने वाले उम्मीदवार घर बैठे रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?
Trending Photos
How to Check UPSC CDS 2 Result 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) वर्ष संयुक्त रक्षा सेवा (CDS) 2 परीक्षा को सितंबर में आयोजित किया गया था. इस परीक्षा में बैठने वाले सभी अभ्यर्थी को जल्द ही अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. रिजल्ट की घोषणा का इंतजार है तो जल्द आपको परिणाम जानने को मिल सकता है. खबरों की मानें तो अक्टूबर 2025 के दूसरे-तीसरे हफ्ते में यूपीएससी सीडीएस 2 परीक्षा के रिजल्ट का ऐलान हो सकता है. इसे चेक करने के लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके को अपनाकर यूपीएससी सीडीएस 2 परीक्षा का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आइए यूपीएससी सीडीएस 2 परीक्षा रिजल्ट चेक करने का तरीका और स्कोर कार्ड कैसे देख सकते हैं? ये जान लेते हैं.
साल में दो बार होता UPSC CDS Exam
संघ लोक सेवा आयोग की ओर से कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम को साल में दो बार आयोजित किया जाता है. ये एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जिसे अलग-अलग अधिकारी पद के लिए आयोजित किया जाता है. भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए), अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए), भारतीय वायु सेना अकादमी (आईएएफए) और भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए) के लिए अधिकारियों की भर्ती के लिए CDS परीक्षा होती है. 14 सितंबर 2025 को UPSC CDS 2 एग्जाम आयोजित हुआ था जिसका रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है.
कैसे चेक करें UPSC CDS 2 Result 2025?
कैसे देख सकते हैं स्कोर कार्ड?
रिजल्ट की घोषणा के कुछ दिनों में स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा. इसे देखने के लिए भी upsc.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा. स्कोर कार्ड में अभ्यर्थी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा का नाम, प्राप्तांक, कुल मार्क्स और रिजल्ट का स्टेटस दिखाया जाता है. अधिक जानकारी के लिए यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
ये भी पढ़ें- UPSC और SPSC में क्या है फर्क? जानें किस परीक्षा से मिलेगी बड़ी सफलता