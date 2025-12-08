Advertisement
trendingNow13034055
Hindi Newsनौकरी

UPSC CGPDTM Recruitment 2025: युवाओं के लिए खुशखबरी! यूपीएससी ने 100 से ज्यादा पदों पर निकाली भर्ती, 1.77 लाख तक होगी सैलरी

UPSC CGPDTM Recruitment 2025 Vacancy: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेड मार्क्स (CGPDTM) में एग्जामिनर के 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 08, 2025, 08:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC CGPDTM Recruitment 2025: युवाओं के लिए खुशखबरी! यूपीएससी ने 100 से ज्यादा पदों पर निकाली भर्ती, 1.77 लाख तक होगी सैलरी

UPSC CGPDTM Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेड मार्क्स (CGPDTM) में एग्जामिनर के कुल 102 पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 01 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.

इन 102 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • एग्जामिनर ऑफ ट्रेड मार्क्स (TM) & जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन (GI) - 100 पद

    Add Zee News as a Preferred Source

  • डिप्टी डायरेक्टर (एग्जामिनर रिफॉर्म्स) - 02 पद 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री और  इसके समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए. 

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना  01 जनवरी, 2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

आवेदन शुल्क 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है- 

  • जनरल/ OBC/ EWS - 1000 रुपये 

  • SC/ ST/ PH - 500 रुपये

  • महिला - 500 रुपये

ये भी पढ़ें: Assam Recruitment 2025: 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी! पुलिस कांस्टेबल के 1715 पदों पर वैकेंसी, इस दिन से करें आवेदन

चयन प्रक्रिया 

  • प्रीलिम्स परीक्षा

  • मेंस परीक्षा 

  • पर्सनल इंटरव्यू

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • मेडिकल एग्जामिनेशन 

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवारप सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाएं

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं
शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: RCFL Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए सरकारी नौकरी! मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर आवेदन शुरू, जानिए कितनी मिलेगी सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC CGPDTM Recruitment 2025

Trending news

'अच्छी सर्विस चाहिए तो खर्च करना पड़ेगा...', टोल से शहरों के जाम पर क्या बोले गडकरी
Nitin Gadkari
'अच्छी सर्विस चाहिए तो खर्च करना पड़ेगा...', टोल से शहरों के जाम पर क्या बोले गडकरी
चीन भारतीय नागरिकों को टार्गेट... महिला के साथ दुर्व्यवहार पर MEA की चीन को चेतावनी
MEA
चीन भारतीय नागरिकों को टार्गेट... महिला के साथ दुर्व्यवहार पर MEA की चीन को चेतावनी
SIR के बाद ECI ने पार्टियों से मांगा जरूरी दस्तावेज, खत में लिखा- फौरन जमा कराएं...
Election Commission
SIR के बाद ECI ने पार्टियों से मांगा जरूरी दस्तावेज, खत में लिखा- फौरन जमा कराएं...
कर्ज और कंगाली ने ली तीन जान, मां के साथ मिलकर महिला ने उतारा बेटे को मौत के घाट
Karnataka News
कर्ज और कंगाली ने ली तीन जान, मां के साथ मिलकर महिला ने उतारा बेटे को मौत के घाट
सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड
Punjab
सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड
बंकिम चंद्र अंग्रेजों के खिलाफ क्यों बन गए थे बागी और लिख दिया 'वंदे मातरम्'?
Bankim Chandra Chatterjee
बंकिम चंद्र अंग्रेजों के खिलाफ क्यों बन गए थे बागी और लिख दिया 'वंदे मातरम्'?
वंदे मातरम् पर प्रियंका ने किया बंगाल चुनाव का जिक्र, ममता मंदिर में करने लगीं आरती
Vande Mataram row
वंदे मातरम् पर प्रियंका ने किया बंगाल चुनाव का जिक्र, ममता मंदिर में करने लगीं आरती
चंदा, कुरान ख्वानी और मांस-भात की दावत, 'बाबरी' के नए पैरोकार हुमायूं का फुल प्लान
Humayun Kabir
चंदा, कुरान ख्वानी और मांस-भात की दावत, 'बाबरी' के नए पैरोकार हुमायूं का फुल प्लान
सामान्य स्थिति में लौट रहा इंडिगो क्राइसिस? एयरलाइन ने 9000 यात्रियों के लौटाए बैग
IndiGo crisis
सामान्य स्थिति में लौट रहा इंडिगो क्राइसिस? एयरलाइन ने 9000 यात्रियों के लौटाए बैग
सरकार के दमन से त्रस्त गुजरात कह रहा, ‘BJP गुजरात छोड़ो’; गुजरात से गरजे केजरीवाल
aap
सरकार के दमन से त्रस्त गुजरात कह रहा, ‘BJP गुजरात छोड़ो’; गुजरात से गरजे केजरीवाल