UPSC CGPDTM Recruitment 2025: युवाओं के लिए खुशखबरी! यूपीएससी ने 100 से ज्यादा पदों पर निकाली भर्ती, 1.77 लाख तक होगी सैलरी

UPSC CGPDTM Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेड मार्क्स (CGPDTM) में एग्जामिनर के कुल 102 पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 01 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.

इन 102 पदों पर निकली वैकेंसी

एग्जामिनर ऑफ ट्रेड मार्क्स (TM) & जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन (GI) - 100 पद Add Zee News as a Preferred Source

डिप्टी डायरेक्टर (एग्जामिनर रिफॉर्म्स) - 02 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री और इसके समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 01 जनवरी, 2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल/ OBC/ EWS - 1000 रुपये

SC/ ST/ PH - 500 रुपये

महिला - 500 रुपये

ये भी पढ़ें: Assam Recruitment 2025: 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी! पुलिस कांस्टेबल के 1715 पदों पर वैकेंसी, इस दिन से करें आवेदन

चयन प्रक्रिया

प्रीलिम्स परीक्षा

मेंस परीक्षा

पर्सनल इंटरव्यू

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल एग्जामिनेशन

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवारप सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाएं

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं

शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: RCFL Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए सरकारी नौकरी! मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर आवेदन शुरू, जानिए कितनी मिलेगी सैलरी