UPSC CISF AC LDCE 2026: यूपीएससी ने असिस्टेंट कमांडेंट पदों पर निकाली भर्ती, आवेदन शुरू, जानिए योग्यता

UPSC CISF AC(EXE) LDCE 2026 Notification: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने असिस्टेंट कमांडेंट (एग्जीक्यूटिव) लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (LDCE) 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 03 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाकर तय लास्ट डेट के शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. वहीं, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उम्मीदवारों को ऑनलाइन फॉर्म की कॉपी के साथ मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को उससे अटैच कर नीचे दिए गए पते पर 09 जनवरी, 2026 तक भेजना होगा.

एड्रेस

'डायरेक्टर जनरल, सेंट्रल, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, 13, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003'.

इतने पदों पर होगी भर्ती

यूपीएससी द्वारा असिस्टेंट कमांडेंट के कुल 20 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें- जनरल के लिए 16 पद, SC के लिए 3 पद और ST के लिए 1 पद आरक्षित हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इसी के साथ कैंडिडेट के पास NCC 'B' या 'C’ प्रमाण पत्र होना चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 01.08.2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST)

फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट(PET)

पर्सनैलिटी/इंटरव्यू

मेडिकल टेस्ट

इस दिन होगी परीक्षा

लिखित परीक्षा का आयोजन 08.03.2026 को किया जाएगा.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद UPSC CISF AC(EXE) LDCE-2026 लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी डिटेल्ड नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

आवेदन डायरेक्ट लिंक

