Advertisement
trendingNow13121690
Hindi Newsनौकरीआखिरी दिन सर्वर डाउन, उम्मीदवारों को आई दिक्कत! UPSC ने बढ़ाई CSE 2026 की डेडलाइन, जानिए नई लास्ट डेट

आखिरी दिन सर्वर डाउन, उम्मीदवारों को आई दिक्कत! UPSC ने बढ़ाई CSE 2026 की डेडलाइन, जानिए नई लास्ट डेट

UPSC ने सिविल सर्विस एग्जाम 2026 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 27 फरवरी 2026 शाम 6 बजे तक कर दी है. अब उम्मीदवारों को फॉर्म भरने के लिए थोड़ा और समय मिल गया है. देशभर में बड़ी संख्या में उम्मीदवार एक साथ आवेदन कर रहे थे जिससे वेबसाइट धीमी हो गई और कई लोगों को फॉर्म भरने में परेशानी हुई. इसी को देखते हुए UPSC ने तारीख बढ़ाने का फैसला किया. यह बदलाव सिविल सर्विस एग्जाम के साथ-साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम पर भी लागू होगा.

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 25, 2026, 06:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आखिरी दिन सर्वर डाउन, उम्मीदवारों को आई दिक्कत! UPSC ने बढ़ाई CSE 2026 की डेडलाइन, जानिए नई लास्ट डेट

Union Public Service Commission ने सिविल सर्विस परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है. अब उम्मीदवार 27 फरवरी 2026 शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. पहले आखिरी दिन वेबसाइट पर काफी ज्यादा लोड आ गया था. कई उम्मीदवारों को लॉगिन करने में दिक्कत आई पेज खुलने में देर लगी और फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा था. इसी वजह से आयोग को यह कदम उठाना पड़ा.

वेबसाइट पर क्यों आई दिक्कत
आखिरी तारीख के दिन बहुत सारे उम्मीदवार एक साथ फॉर्म भरने लगे. इससे सर्वर पर दबाव बढ़ गया और वेबसाइट धीमी पड़ गई थी. कई लोगों ने शिकायत की कि वे समय पर आवेदन पूरा नहीं कर पाए. UPSC का ऑनलाइन सिस्टम ही आवेदन का एकमात्र तरीका है. इसी में रजिस्ट्रेशन करना, जानकारी भरना, फोटो और साइन अपलोड करना, फीस जमा करना और फॉर्म की कॉपी डाउनलोड करनी होती है.

आवेदन करते समय क्या ध्यान रखें
उम्मीदवारों को पहले One-Time Registration (OTR) पूरा करना जरूरी है. इसके बाद ही वे फॉर्म भर सकते हैं. आयोग ने सलाह दी है कि आखिरी समय का इंतजार न करें और जल्दी आवेदन पूरा कर लें, ताकि किसी तकनीकी परेशानी से बचा जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

कितनी हैं सीटें और कैसे होगा चयन
इस बार सिविल सर्विस परीक्षा के जरिए कुल 933 पद भरे जाएंगे. चयन तीन चरणों में होगा. पहले प्रीलिम्स परीक्षा होगी, फिर मेन्स और आखिर में इंटरव्यू लिया जाएगा. इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट चेक और मेडिकल जांच होगी. हर चरण पास करने के बाद ही उम्मीदवार आगे बढ़ पाएंगे.

योग्यता और उम्र सीमा
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. उम्र 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियम के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी.

नया नियम भी लागू
इस बार एक नया नियम भी जोड़ा गया है. जो उम्मीदवार पहले से IAS, IPS या IFS में चयनित होकर काम कर रहे हैं वे दोबारा परीक्षा नहीं दे सकेंगे. अगर वे फिर से परीक्षा देना चाहते हैं तो पहले उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी होगी.

उम्मीदवारों के लिए सलाह
UPSC ने साफ कहा है कि उम्मीदवार समय रहते आवेदन कर लें. आखिरी समय में वेबसाइट पर फिर से दबाव बढ़ सकता है, जिससे परेशानी हो सकती है. अगर सही समय पर फॉर्म भर लिया जाए, तो बिना किसी दिक्कत के आवेदन पूरा किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: पंजाब में 1000+ सरकारी नौकरियां, क्लर्क से एक्साइज इंस्पेक्टर तक बंपर वैकेंसी; इस तारीख से पहले करें अप्लाई

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

 upsc exam

Trending news

भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
T-20 World Cup
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
DNA
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें
DNA
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें
बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
Mamata Banerjee
बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
DNA
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
Illegal settlement
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी
DGCA
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
Punjab
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
Vande Bharat Express
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
Punjab
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब