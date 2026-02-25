आखिरी दिन सर्वर डाउन, उम्मीदवारों को आई दिक्कत! UPSC ने बढ़ाई CSE 2026 की डेडलाइन, जानिए नई लास्ट डेट

Union Public Service Commission ने सिविल सर्विस परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है. अब उम्मीदवार 27 फरवरी 2026 शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. पहले आखिरी दिन वेबसाइट पर काफी ज्यादा लोड आ गया था. कई उम्मीदवारों को लॉगिन करने में दिक्कत आई पेज खुलने में देर लगी और फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा था. इसी वजह से आयोग को यह कदम उठाना पड़ा.

वेबसाइट पर क्यों आई दिक्कत

आखिरी तारीख के दिन बहुत सारे उम्मीदवार एक साथ फॉर्म भरने लगे. इससे सर्वर पर दबाव बढ़ गया और वेबसाइट धीमी पड़ गई थी. कई लोगों ने शिकायत की कि वे समय पर आवेदन पूरा नहीं कर पाए. UPSC का ऑनलाइन सिस्टम ही आवेदन का एकमात्र तरीका है. इसी में रजिस्ट्रेशन करना, जानकारी भरना, फोटो और साइन अपलोड करना, फीस जमा करना और फॉर्म की कॉपी डाउनलोड करनी होती है.

आवेदन करते समय क्या ध्यान रखें

उम्मीदवारों को पहले One-Time Registration (OTR) पूरा करना जरूरी है. इसके बाद ही वे फॉर्म भर सकते हैं. आयोग ने सलाह दी है कि आखिरी समय का इंतजार न करें और जल्दी आवेदन पूरा कर लें, ताकि किसी तकनीकी परेशानी से बचा जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

कितनी हैं सीटें और कैसे होगा चयन

इस बार सिविल सर्विस परीक्षा के जरिए कुल 933 पद भरे जाएंगे. चयन तीन चरणों में होगा. पहले प्रीलिम्स परीक्षा होगी, फिर मेन्स और आखिर में इंटरव्यू लिया जाएगा. इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट चेक और मेडिकल जांच होगी. हर चरण पास करने के बाद ही उम्मीदवार आगे बढ़ पाएंगे.

योग्यता और उम्र सीमा

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. उम्र 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियम के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी.

नया नियम भी लागू

इस बार एक नया नियम भी जोड़ा गया है. जो उम्मीदवार पहले से IAS, IPS या IFS में चयनित होकर काम कर रहे हैं वे दोबारा परीक्षा नहीं दे सकेंगे. अगर वे फिर से परीक्षा देना चाहते हैं तो पहले उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी होगी.

उम्मीदवारों के लिए सलाह

UPSC ने साफ कहा है कि उम्मीदवार समय रहते आवेदन कर लें. आखिरी समय में वेबसाइट पर फिर से दबाव बढ़ सकता है, जिससे परेशानी हो सकती है. अगर सही समय पर फॉर्म भर लिया जाए, तो बिना किसी दिक्कत के आवेदन पूरा किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: पंजाब में 1000+ सरकारी नौकरियां, क्लर्क से एक्साइज इंस्पेक्टर तक बंपर वैकेंसी; इस तारीख से पहले करें अप्लाई