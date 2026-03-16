सरकारी डॉक्टर बनने का सुनहरा मौका! UPSC CMS 2026 का नोटिफिकेशन जारी; कहीं हाथ से न निकल जाए ये आखिरी तारीख

upsc cms 2026 notification: देश के प्रतिष्ठित सरकारी अस्पतालों और केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यूपीएससी ने बड़ा अवसर पेश किया है. संघ लोक सेवा आयोग ने कंबाइंड मेडिकल सर्विस परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है.

जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. हर साल बड़ी संख्या में मेडिकल ग्रेजुएट इस परीक्षा के जरिए सरकारी सेवाओं में डॉक्टर बनने का मौका पाते हैं. इस बार भी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के आवेदन करने की उम्मीद है.

क्या है आखिरी तारीख?

आयोग ने बताया है कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 तय की गई है. इसका मतलब है कि इच्छुक उम्मीदवारों को इसी तारीख तक अपना आवेदन पूरा करना होगा. ये परीक्षा उन युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर मानी जाती है, जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली है और सरकारी विभागों में काम करना चाहते हैं. इस परीक्षा के माध्यम से केंद्र सरकार के कई विभागों और स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों की नियुक्ति की जाती है.

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इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी योग्यताएं तय की गई हैं. उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए. जो छात्र एमबीबीएस के अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 32 वर्ष तय की गई है. हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के मुताबिक आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

कितना होगा आवेदन शुल्क?

आवेदन शुल्क को लेकर भी आयोग ने जानकारी दी है. सामान्य और अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 200 रुपये शुल्क देना होगा. वहीं महिला उम्मीदवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है. इससे इन वर्गों के उम्मीदवारों को आवेदन करने में आर्थिक राहत मिलेगी.

आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. उम्मीदवारों को सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद कंबाइंड मेडिकल सर्विस परीक्षा से जुड़ा पंजीकरण लिंक खोलना होगा. वहां मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरनी होगी.

इसके बाद जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी. अगर शुल्क लागू होता है तो उसका भुगतान करना होगा. अंत में आवेदन फॉर्म जमा करके उसका प्रिंट निकाल लेना चाहिए, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके.

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