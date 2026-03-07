UPSC रिजल्ट आते ही जामिया में जश्न! RCA के 38 छात्रों का हुआ चयन, टॉप 50 में 4 का नाम

Advertisement
इस साल UPSC की सिविल सेवा परीक्षा 2025 के नतीजों में जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है. विश्वविद्यालय की रेजिडेंशियल कोचिंग अकादमी के 38 से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा पास की है. इनमें 15 छात्राएं भी शामिल हैं. खास बात यह है कि जामिया के चार छात्रों ने देश की टॉप 50 रैंक में जगह बनाई है.

Mar 07, 2026
6 मार्च 2026 को जारी हुए सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणाम में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग अकादमी के छात्रों ने बड़ी सफलता हासिल की है. इस बार कुल 38 से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा पास कर अपनी जगह बनाई है. जामिया के छात्रों की इस उपलब्धि से विश्वविद्यालय में खुशी का माहौल है.

जामिया के छात्रों का शानदार प्रदर्शन
जामिया मिलिया इस्लामिया के तहत चलने वाली रेजिडेंशियल कोचिंग अकादमी जो कि सेंटर फॉर कोचिंग एंड करियर प्लानिंग के अंतर्गत काम करती है वहां के 38 से ज्यादा छात्रों ने इस साल की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की है. इन छात्रों ने अलग-अलग अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं में अपनी जगह बनाई है. विश्वविद्यालय के अनुसार इस बार 15 महिला उम्मीदवारों ने भी परीक्षा पास की है जो इस सफलता को और खास बनाता है.

टॉप 50 में चार छात्रों ने बनाई जगह
इस बार जामिया के 4 छात्रों ने देश की टॉप 50 रैंक में जगह बनाकर बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. इन छात्रों में ए आर राजाह मोहिदीन ने ऑल इंडिया रैंक 7, सुरभि यादव ने रैंक 14, इफरा शम्स अंसारी ने रैंक 24 और नबिया परवेज ने रैंक 29 हासिल की है. इन सभी छात्रों की सफलता को जामिया के लिए गर्व की बात माना जा रहा है.

कुल कितने छात्रों ने दी परीक्षा
सिविल सेवा परीक्षा 2025 में इस बार करीब 937876 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इससे यह साफ होता है कि देश में सिविल सेवा की परीक्षा के प्रति युवाओं की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने दी बधाई
जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ ने सभी सफल छात्रों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह सफलता विश्वविद्यालय की मेहनत, धैर्य और लगन की परंपरा को दिखाती है. उन्होंने यह भी कहा कि जामिया हमेशा से देश की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए योग्य अधिकारी तैयार करने में योगदान देता रहा है और आगे भी करता रहेगा. वहीं विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद महताब आलम रिजवी ने भी छात्रों को बधाई दी और कहा कि खासकर बड़ी संख्या में छात्राओं का चयन होना विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है. उन्होंने शिक्षकों और स्टाफ की मेहनत की भी सराहना की.

परीक्षा में किसने किया टॉप
इस बार सिविल सेवा परीक्षा 2025 में राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है. वे एम्स जोधपुर से एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुके हैं. दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे रहीं, तीसरे स्थान पर आकांश धुल, चौथे स्थान पर राघव झुनझुनवाला और पांचवें स्थान पर ईशान भटनागर रहे. 

यह भी पढ़ें: 20 बार के फेलियर के बाद भी नहीं मानी हार… सिलाई करने वाली मां के बेटे ने UPSC में गाड़ दिया झंडा

