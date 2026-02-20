Advertisement
trendingNow13116239
Hindi NewsनौकरीUPSC CSE 2026: यूपीएससी सीएसई के आवेदन के लिए 4 दिन बाकी, फटाफट ऐसे कर लें रजिस्ट्रेशन

UPSC CSE 2026: यूपीएससी सीएसई के आवेदन के लिए 4 दिन बाकी, फटाफट ऐसे कर लें रजिस्ट्रेशन

UPSC CSE 2026 Apply Last Date: क्या आप भी आईपीएस बनने का सपना देखते हैं और इसके लिए परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं? अगर हां, तो जल्द से जल्द यूपीएससी सीएसई परीक्षा के लिए आवेदन कर दें. अंतिम नजदीक आ चुकी है. देरी करने पर मौका हाथ से निकल सकता है. आइए आवेदन का ऑनलाइन तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 20, 2026, 10:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC CSE 2026 Last Date Apply process
UPSC CSE 2026 Last Date Apply process

UPSC CSE 2026 Apply Last Date: जब बात आती है देश की सबसे कठिन परीक्षाओं की तो अक्सर जुबां पर पहला नाम संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का आता है. इसे सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है. यूपीएससी की ओर से सिविल सेवा परीक्षा यानी सीएसई एग्जाम का आयोजन किया जाता है. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को पहले आवेदन करना होता है. बिना रजिस्ट्रेशन के परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे. अगर आप भी एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं तो फटाफट से सीएसई परीक्षा के लिए आवेदन कर लें. अंतिम तिथि बहुत नजदीक है. आइए सिविल सेवा परीक्षा 2026 (UPSC CSE 2026) के आवेदन की लास्ट डेट, अप्लाई प्रोसेस और आवेदन शुल्क के बारे में जानते हैं.

यूपीएससी सीएसई आवेदन लास्ट डेट

यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन (Union Public Service Commission) की ओर से सीएसई परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट 24 फरवरी 2026 है. आवेदन के लिए सिर्फ कुछ दिन ही बाकी हैं. इसके बाद आवेदन के लिए एप्लिकेशन विंडो को बंद कर दिया जाएगा. समय सीमा समाप्त होने से पहले उम्मीदवार सीएसई आवेदन की प्रक्रिया जान लें. यूपीएससी सीएसई परीक्षा का आयोजन 24 मई 2026 को किया जा सकता है. जबकि, मुख्य परीक्षा की तिथि 21 अगस्त 2026 हो सकती है.

UPSC CSE Apply 2026: आयु सीमा

यूपीएससी सीएसई के लिए कम से कम 21 साल के उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. अधिकतम उम्र 32 साल है. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियम के अनुसार अधिकतम उम्र में छूट मिलेगा. मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार ही आवेदन करने के लिए योग्य हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

UPSC CSE Exam 2026: आवेदन शुल्क कितना है?

यूपीएससी सीएसई परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है जिसे आवेदन पत्र भरने के दौरान सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवारों को भरना होगा. जबकि, आरक्षित वर्गों के लिए आवेदन शुल्क नहीं है. बिना फीस जमा किए मुफ्त में आवेदन पत्र भर सकते हैं.

UPSC CSE 2026: कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  2. यूपीएससी सीएसई परीक्षा के लिए upsconline.nic.in पर नोटिफिकेशन शो होगा.
  3. उस पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल्स भरनी होगी.
  4. पहली बार आवेदन करने वाले को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपनाना होगा.
  5. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लें.
  6. इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा उसमें आवेदन पत्र देख सकेंगे.
  7. आवेदन पत्र में सभी जानकारी भर दें जो-जो मांगी जाए.
  8. मांगे जा रहे दस्तावेजों को भर देने के बाद आवेदन फीस भी जमा कर दें.
  9. इसके बाद आवेदन पत्र को भी सब्मिट कर दें और आखिर में कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

ये भी पढ़ें- Railway Vacancy 2026: भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका... 5000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा के लगेगी जॉब

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

 upsc

Trending news

तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
India independence 1947
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
RG Kar Victim
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
Rajya Sabha elections
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
'आप चाइनीज से पूछिए...', वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली मर्डर मिस्ट्री
manoj mukund naravane book controversy
'आप चाइनीज से पूछिए...', वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली मर्डर मिस्ट्री
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
Sir
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
Rajya sabha
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
Odisha news
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
weather update
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
Shillong MP Ricky AJ Syngkon
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
Kerala
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान