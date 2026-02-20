UPSC CSE 2026: यूपीएससी सीएसई के आवेदन के लिए 4 दिन बाकी, फटाफट ऐसे कर लें रजिस्ट्रेशन

UPSC CSE 2026 Apply Last Date: जब बात आती है देश की सबसे कठिन परीक्षाओं की तो अक्सर जुबां पर पहला नाम संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का आता है. इसे सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है. यूपीएससी की ओर से सिविल सेवा परीक्षा यानी सीएसई एग्जाम का आयोजन किया जाता है. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को पहले आवेदन करना होता है. बिना रजिस्ट्रेशन के परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे. अगर आप भी एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं तो फटाफट से सीएसई परीक्षा के लिए आवेदन कर लें. अंतिम तिथि बहुत नजदीक है. आइए सिविल सेवा परीक्षा 2026 (UPSC CSE 2026) के आवेदन की लास्ट डेट, अप्लाई प्रोसेस और आवेदन शुल्क के बारे में जानते हैं.

यूपीएससी सीएसई आवेदन लास्ट डेट

यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन (Union Public Service Commission) की ओर से सीएसई परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट 24 फरवरी 2026 है. आवेदन के लिए सिर्फ कुछ दिन ही बाकी हैं. इसके बाद आवेदन के लिए एप्लिकेशन विंडो को बंद कर दिया जाएगा. समय सीमा समाप्त होने से पहले उम्मीदवार सीएसई आवेदन की प्रक्रिया जान लें. यूपीएससी सीएसई परीक्षा का आयोजन 24 मई 2026 को किया जा सकता है. जबकि, मुख्य परीक्षा की तिथि 21 अगस्त 2026 हो सकती है.

UPSC CSE Apply 2026: आयु सीमा

यूपीएससी सीएसई के लिए कम से कम 21 साल के उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. अधिकतम उम्र 32 साल है. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियम के अनुसार अधिकतम उम्र में छूट मिलेगा. मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार ही आवेदन करने के लिए योग्य हैं.

UPSC CSE Exam 2026: आवेदन शुल्क कितना है?

यूपीएससी सीएसई परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है जिसे आवेदन पत्र भरने के दौरान सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवारों को भरना होगा. जबकि, आरक्षित वर्गों के लिए आवेदन शुल्क नहीं है. बिना फीस जमा किए मुफ्त में आवेदन पत्र भर सकते हैं.

UPSC CSE 2026: कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. यूपीएससी सीएसई परीक्षा के लिए upsconline.nic.in पर नोटिफिकेशन शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल्स भरनी होगी. पहली बार आवेदन करने वाले को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपनाना होगा. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लें. इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा उसमें आवेदन पत्र देख सकेंगे. आवेदन पत्र में सभी जानकारी भर दें जो-जो मांगी जाए. मांगे जा रहे दस्तावेजों को भर देने के बाद आवेदन फीस भी जमा कर दें. इसके बाद आवेदन पत्र को भी सब्मिट कर दें और आखिर में कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

