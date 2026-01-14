UPSC CSE 2026 Notification: छोड़ दें यूपीएससी सीएसई के नोटिफिकेशन की उम्मीद! 14 जनवरी को नहीं हो रहा जारी, आ गया नया नोटिस

UPSC CSE 2026 Notification Postponed: क्या आप भी यूपीएससी सीएसई 2026 के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं? अगर हां, तो इसके नोटिफिकेशन की उम्मीद छोड़ दीजिए. दरअसल, संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) की ओर से जिस सीएसई 2026 के नोटिफिकेशन को 14 जनवरी को जारी किया जाने वाला था उसे टाल दिया गया है. हाल ही में यूपीएससी ने इससे संबंधित एक नया नोटिस जारी किया है. इसमें साफ किया गया है कि यूपीएससी सीएसई नोटिफिकेशन को अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है. आइए जानते हैं कैसे और कहां से नया नोटिस चेक कर सकते हैं. इसके अलावा कब तक सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है?

प्रशासनिक कारणों टाल दिया नोटिफिकेशन

यूपीएससी द्वारा पहले कहा गया था कि वो सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जल्द जारी करेंगे जिसके लिए उन्होंने 14 जनवरी 2026 की तारीख तय की थी, लेकिन किसी वजह से इसमें बदलाव किया गया है. नए नोटिस के मुताबिक तय तारीख के दिन नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा. प्रशासनिक कारणों से इसे टाला गया है और सही समय पर जारी किया जाएगा.

कैसे और कहां से चेक करें यूपीएससी का नया नोटिस?

संघ लोक सेवा आयोग की ओर से सिविल सेवा परीक्षा 2026 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2026 के नोटिफिकेशन को टालने को लेकर नए नोटिस में जिक्र किया गया है. ये नया नोटिस चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जा सकते हैं. होमपेज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन में अपना नया नोटिस देख सकते हैं.

14 जनवरी नहीं, अब कब जारी होगा नोटिफिकेशन

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा के नोटिफिकेशन को लेकर नए नोटिस में कोई जानकारी नहीं दी गई है. सिर्फ सही समय पर जारी करने की बात कही गई है. हालांकि, उम्मीद अनुसार अगले महीने में यूपीएससी सीएसई 2026 नोटिफिकेशन को जारी किया जा सकता है. ऐसे में तय परीक्षा की तारीख में भी बदलाव हो सकता है. मई की जगह ये जून तक बढ़ सकता है. हालांकि, इससे संबंधित कोई ऑफिशियल जानकारी अभी तक दी नहीं गई है.

