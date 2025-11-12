UPSC Interview: यूपीएससी सीएसई मुख्य परीक्षा में 2,736 उम्मीदवार सफल; इस दिन होगा इंटरव्यू, पहली बार में ऐसे करें क्रैक

UPSC Interview Crack Tips: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के रिजल्ट की घोषणा कर दी है. अधिसूचना के मुताबिक यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 में कुल 2,736 उम्मीदवारों सफल हुए हैं. आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के परिणामों के साथ कट-ऑफ अंक, मेरिट सूची समेत अन्य महत्वपूर्ण डिटेल्स को भी अपलोड कर दिया है. इसे चेक करने के लिए उम्मीदवार को पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करना होगा. यूपीएससी सीएसई मुख्य परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए.

यूपीएससी सीएसई मुख्य परीक्षा के बाद क्या होगा?

यूपीएससी सीएसई मुख्य परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को अगले चरण की तैयारी करनी चाहिए जो कि इंटरव्यू आयोजित होता है. इस पर्सनालिटी इंटरव्यू में एक-एक कर आपके बारे में और कुछ सामान्य ज्ञान जैसे सवाल-जवाब किए जाते हैं. आइए जानते हैं कि कब तक यूपीएससी सीएसई इंटरव्यू आयोजित होगा और कैसे पहली बार में इसमें सफलता हासिल हो सकती है?

कब तक होगा यूपीएससी सीएसई इंटरव्यू 2025?

यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के कुछ दिन बाद इंटरव्यू को आयोजित किया जाता है. लगभग 3 से 4 हफ्ते में आयोग की ओर से यूपीएससी सीएसई इंटरव्यू को आयोजित किया जाएगा. यूपीएससी इंटरव्यू की संभावित तारीख 3 दिसंबर से 10 दिसंबर 2025 के बीच हो सकती है. पहली बार में अगर आप भी इंटरव्यू को क्रैक कर सफल होना चाहते हैं तो कुछ टिप्स आपके काम की हो सकती है.

पहले प्रयास में यूपीएससी इंटरव्यू में सफलता पाने की रणनीतियां

1. इंटरव्यू के लिए सिर्फ अच्छा दिखना नहीं बोलना भी बहुत जरूरी है. अपने शौक, कार्य अनुभव, शिक्षा, रहने वाले स्थान समेत सभी जानकारी के बारे में अच्छे से जाने और समझें. इंटरव्यू के दौरान आपके बारे में पूछा जा सकता है.

2. आप सिविल सेवा में क्यों शामिल होना चाहते हैं, ये पहले ही समझ लें. अक्सर इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जिसका जवाब जाकर वो ये जानना चाहते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है. इसलिए जवाब स्पष्ट और साफ होना चाहिए.

3. वर्तमान मामलों और सामान्य ज्ञान में महारत हासिल करना जरूरी है. अपनी तैयारी को ऐसी रखें कि इंटरव्यू के दौरान कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपके पास उसका जवाब हो. सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ भी पूछा जा सकता है.

4. बोलने के साथ आप किस तरह से कुछ कह रहे हैं, इसका भी ध्यान रखें. इंटरव्यू के दौरान बॉडी लैंग्वेज की भूमिका खास होती है. इसलिए इस पर अभी से काम शुरू कर दें.

5. एक सिविल सेवक की भूमिका क्या होती है इसे समझना होगा. जब आप पहले से इस बारे में जानते होंगे तो जवाब देना आसान होगा और इंटरव्यू के दौरान आप अच्छे तरीके से जवाब दे पाएंगे.

6. पहले से ही अलग-अलग इंटरव्यू की वीडियो देख लें और सवाल जान लें जो अक्स इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखें. संभावित प्रश्नों के लिए रणनीति बनाना भी जरूरी है. इंटरव्यू में सफल होने के लिए अपनी तैयारी पूरी रखें.

