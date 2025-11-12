Advertisement
trendingNow12998454
Hindi Newsनौकरी

UPSC Interview: यूपीएससी सीएसई मुख्य परीक्षा में 2,736 उम्मीदवार सफल; इस दिन होगा इंटरव्यू, पहली बार में ऐसे करें क्रैक

UPSC CSE Interview Crack Tips: यूपीएससी सीएसई मुख्य परीक्षा में पास हो चुके हैं तो बस इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें. कुछ ही दिनों में यूपीएससी इंटरव्यू भी आयोजित हो जाएगा. आइए जानते हैं कि किन टिप्स के जरिए पहली कोशिश में ही यूपीएससी इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 12, 2025, 07:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Interview: यूपीएससी सीएसई मुख्य परीक्षा में 2,736 उम्मीदवार सफल; इस दिन होगा इंटरव्यू, पहली बार में ऐसे करें क्रैक

UPSC  Interview Crack Tips: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के रिजल्ट की घोषणा कर दी है. अधिसूचना के मुताबिक यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 में कुल 2,736 उम्मीदवारों सफल हुए हैं. आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के परिणामों के साथ कट-ऑफ अंक, मेरिट सूची समेत अन्य महत्वपूर्ण डिटेल्स को भी अपलोड कर दिया है. इसे चेक करने के लिए उम्मीदवार को पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करना होगा. यूपीएससी सीएसई मुख्य परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए.

यूपीएससी सीएसई मुख्य परीक्षा के बाद क्या होगा?

यूपीएससी सीएसई मुख्य परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को अगले चरण की तैयारी करनी चाहिए जो कि इंटरव्यू आयोजित होता है. इस पर्सनालिटी इंटरव्यू में एक-एक कर आपके बारे में और कुछ सामान्य ज्ञान जैसे सवाल-जवाब किए जाते हैं. आइए जानते हैं कि कब तक यूपीएससी सीएसई इंटरव्यू आयोजित होगा और कैसे पहली बार में इसमें सफलता हासिल हो सकती है?

Add Zee News as a Preferred Source

कब तक होगा यूपीएससी सीएसई इंटरव्यू 2025?

यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के कुछ दिन बाद इंटरव्यू को आयोजित किया जाता है. लगभग 3 से 4 हफ्ते में आयोग की ओर से यूपीएससी सीएसई इंटरव्यू को आयोजित किया जाएगा. यूपीएससी इंटरव्यू की संभावित तारीख 3 दिसंबर से 10 दिसंबर 2025 के बीच हो सकती है. पहली बार में अगर आप भी इंटरव्यू को क्रैक कर सफल होना चाहते हैं तो कुछ टिप्स आपके काम की हो सकती है.

पहले प्रयास में यूपीएससी इंटरव्यू में सफलता पाने की रणनीतियां

1. इंटरव्यू के लिए सिर्फ अच्छा दिखना नहीं बोलना भी बहुत जरूरी है. अपने शौक, कार्य अनुभव, शिक्षा, रहने वाले स्थान समेत सभी जानकारी के बारे में अच्छे से जाने और समझें. इंटरव्यू के दौरान आपके बारे में पूछा जा सकता है.

2. आप सिविल सेवा में क्यों शामिल होना चाहते हैं, ये पहले ही समझ लें. अक्सर इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जिसका जवाब जाकर वो ये जानना चाहते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है. इसलिए जवाब स्पष्ट और साफ होना चाहिए.

3. वर्तमान मामलों और सामान्य ज्ञान में महारत हासिल करना जरूरी है. अपनी तैयारी को ऐसी रखें कि इंटरव्यू के दौरान कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपके पास उसका जवाब हो. सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ भी पूछा जा सकता है.

4. बोलने के साथ आप किस तरह से कुछ कह रहे हैं, इसका भी ध्यान रखें. इंटरव्यू के दौरान बॉडी लैंग्वेज की भूमिका खास होती है. इसलिए इस पर अभी से काम शुरू कर दें.

5. एक सिविल सेवक की भूमिका क्या होती है इसे समझना होगा. जब आप पहले से इस बारे में जानते होंगे तो जवाब देना आसान होगा और इंटरव्यू के दौरान आप अच्छे तरीके से जवाब दे पाएंगे.

6. पहले से ही अलग-अलग इंटरव्यू की वीडियो देख लें और सवाल जान लें जो अक्स इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखें. संभावित प्रश्नों के लिए रणनीति बनाना भी जरूरी है. इंटरव्यू में सफल होने के लिए अपनी तैयारी पूरी रखें.

ये भी पढ़ें- Success Story: पिता हवलदार, बेटी ने रचा इतिहास... डॉक्टरी की पढ़ाई के बाद UPSC में 30वीं रैंक, जानें IAS इंदुरानी जाखड़ की सफलता की कहानी

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

UPSC Interview

Trending news

Delhi Blast LIVE Updates: दिल्ली धमाके में बड़ा खुलासा, 3000 किलो विस्फाेटक से तबाही मचाने का था प्लान, 'पैनिक' होकर कर दिया ब्लास्ट, पल-पल की अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्ली धमाके में बड़ा खुलासा, 3000 किलो विस्फाेटक से तबाही मचाने का था प्लान, 'पैनिक' होकर कर दिया ब्लास्ट, पल-पल की अपडेट
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
Weather
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
Droupadi Murmu
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Narendra Modi
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
Rajeev Sandhu
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
zubeen garg death case
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
red fort blast
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
DNA
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
SIR का डर या कोई और वजह...बिहार की जनता में क्यों मच गई रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की होड़
Bihar voting percentage
SIR का डर या कोई और वजह...बिहार की जनता में क्यों मच गई रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की होड़
Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?
Delhi Car Blast
Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?