UPSC ESE Final Result 2025: यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी, ऐसे चेक करें सफल उम्मीदवारों की लिस्ट

UPSC CSE Final Result 2025 Released: संघ लोक सेवा आयोग ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. इस दौरान करीब 458 उम्मीदवार सफल रहे हैं. आइए लिस्ट चेक करने का तरीका जानते हैं.
UPSC Engineering Services 2025 Result OUT: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2025 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है. ऐसे उम्मीदवार जो परीक्षा में शामिल हुए थे वो फाइनल रिजल्ट को ऑनलाइन तरीका अपनाकर चेक कर सकते हैं. संघ की ओर से सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जैसे विभाग के लिए फाइनल रिजल्ट को जारी कर दिया गया है जिसका पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है. इसमें कुल 458 उम्मीदवार सफल हुए हैं. रिजल्ट को पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है जिसे डाउनलोड करके उम्मीदवारों की लिस्ट देख सकते हैं, आइए इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.
कब हुई थी परीक्षा?
यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विस प्रारंभिक परीक्षा को 8 जून 2025 को आयोजित किया गया था. जबकि, मुख्य परीक्षा को 10 अगस्त 2025 को आयोजित किया गया था. 4 सितंबर 2025 को मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया था जिसमें सफल होने वाले उम्मीदवार के लिए इंटरव्यू का आयोजन अक्टूबर और नवंबर में किया गया था. इसी में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए रिजल्ट जारी किया गया है.
UPSC ESE Result 2025: ऐसे चेक करें रिजल्ट
कुल 458 उम्मीदवार हुए सफल
यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विस का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है. इस दौरान कुल 458 उम्मीदवार सफल हुए हैं. सिविल इंजीनियरिंग में 202 उम्मीदवार, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 61, ई एंड टी इंजीनियरिंग में 116 और इलेक्ट्रिकल में 79 उम्मीदवार सफल हुए हैं.
