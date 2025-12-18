Advertisement
Hindi NewsनौकरीUPSC ESE Final Result 2025: यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी, ऐसे चेक करें सफल उम्मीदवारों की लिस्ट

UPSC ESE Final Result 2025: यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी, ऐसे चेक करें सफल उम्मीदवारों की लिस्ट

UPSC CSE Final Result 2025 Released: संघ लोक सेवा आयोग ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. इस दौरान करीब 458 उम्मीदवार सफल रहे हैं. आइए लिस्ट चेक करने का तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 18, 2025, 05:33 PM IST
UPSC ESE Final Result 2025: यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी, ऐसे चेक करें सफल उम्मीदवारों की लिस्ट

UPSC Engineering Services 2025 Result OUT: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2025 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है. ऐसे उम्मीदवार जो परीक्षा में शामिल हुए थे वो फाइनल रिजल्ट को ऑनलाइन तरीका अपनाकर चेक कर सकते हैं. संघ की ओर से सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जैसे विभाग के लिए फाइनल रिजल्ट को जारी कर दिया गया है जिसका पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है. इसमें कुल 458 उम्मीदवार सफल हुए हैं. रिजल्ट को पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है जिसे डाउनलोड करके उम्मीदवारों की लिस्ट देख सकते हैं, आइए इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

कब हुई थी परीक्षा?

यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विस प्रारंभिक परीक्षा को 8 जून 2025 को आयोजित किया गया था. जबकि, मुख्य परीक्षा को 10 अगस्त 2025 को आयोजित किया गया था. 4 सितंबर 2025 को मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया था जिसमें सफल होने वाले उम्मीदवार के लिए इंटरव्यू का आयोजन अक्टूबर और नवंबर में किया गया था. इसी में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए रिजल्ट जारी किया गया है.

UPSC ESE Result 2025: ऐसे चेक करें रिजल्ट

  1. सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट- upsc.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर 'What's New' सेक्शन पर जाएं.
  3. इसके बाद ‘UPSC ESE Final Result 2025’ पर क्लिक करें.
  4. लिंक पर क्लिक के साथ रजिस्टर नंबर और पासवर्ड मांगा जाएगा.
  5. डिटेल्स को एंटर करने के बाद रिजल्ट का पीडीएफ फॉर्मेट देख सकते हैं.
  6. प्रिंट आउट पर क्लिक करने का साथ रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा.
  7. चाहें तो पीडीएफ को डाउनलोड करके फोन में सेव भी कर सकते हैं.

कुल 458 उम्मीदवार हुए सफल

यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विस का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है. इस दौरान कुल 458 उम्मीदवार सफल हुए हैं. सिविल इंजीनियरिंग में 202 उम्मीदवार, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 61, ई एंड टी इंजीनियरिंग में 116 और इलेक्ट्रिकल में 79 उम्मीदवार सफल हुए हैं.

