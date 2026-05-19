UPSC Prelims Admit Card: 24 मई को यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड कर लें एडमिट कार्ड

UPSC Prelims Admit Card 2026: यूपीएससी सीएसई प्रारंभिक परीक्षा नजदीक है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र पहले ही एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें. कैसे और कहां से यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं? आइए जानते हैं.
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UPSC Prelims 2026 Admit Card Download Direct Link: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 24 मई, रविवार 2026 को होने वाला है. आयोग ने यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड 15 मई को जारी कर दिया था. अगर आप ने भी इस साल आयोजित होने वाली यूपीएससी सीएसई भर्ती 2026 के तहत आवेदन किया है और 24 मई को होने वाली यूपीएससी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो जल्द से जल्द एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए. यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में बैठने के लिए हॉल टिकट को जारी कर दिया गया है. इसे डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं कहां से और कैसे यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो सकेगा?
सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.
होप मेज पर एडमिट कार्ड का टैब शो होगा उस पर क्लिक करें.
इसके बाद लॉगिन या साइन इन के तीन ऑप्शन शो होंगे.
अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद आगे बढ़ें.
यूपीएससी प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड शो हो जाएगा, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लें.
चाहें तो यूपीएससी प्रीलिम्स एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 24 मई को 933 रिक्त पदों के लिए सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का लिंक आधिकारक वेबसाइट upsc.gov.in पर एक्टिव है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार हॉल टिकट को नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक (Direct Link) पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं.
यूपीएससी प्रीलिम्स एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक- UPSC CSE Admit Card Direct Link
यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 24 मई को आयोजित की जाएगी जो दो शिफ्टों में होगी. पहली शिफ्ट में GS Paper-I सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक जारी रहेगा. जबकि, दूसरी शिफ्ट में CSAT/GS Paper-II का आयोजन दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा.
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