UPSC CSE Prelims Exam Result 2026 (Expected Date): संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित की गई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा में करीब 5.49 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे. भारत के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों में 24 मई 2026 को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था. इस साल कुल 933 अभ्यर्थी की नियुक्ति करने के लिए यूपीएससी सीएसई परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. अगर आपने भी ये परीक्षा दी है और रिजल्ट की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं तो बस अपना रोल नंबर पास रखें क्योंकि किसी भी समय यूपीएससी सीएसई प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी हो सकता है.
यूपीएससी की ओर से अभी तक रिजल्ट की घोषणा से संबंधित कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है लेकिन अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो आमतौर पर एग्जाम का रिजल्ट 10 जून से 15 जून 2026 के बीच जारी किया जाता है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यूपीएससी सीएसई प्रारंभिक रिजल्ट 2026 की घोषणा किसी भी समय हो सकती है.
यूपीएससी की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2026 के माध्यम से कुल 933 पदों पर भर्ती की जाएगी. इस साल प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 24 मई 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर दो शिफ्टों में किया गया था. पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित की गई थी.
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन में जाने के बाद 'UPSC Prelims Result 2026' शो होगा.
उस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा.
उसमें रिजल्ट का पीडीएफ शो होगा उसमें नाम और रोल नंबर की लिस्ट दिखेगी.
इसमें यूपीएससी में पास होने वाले सभी उम्मीदवारों का नाम शामिल होगा.
यहां से परिणाम देखने के अलावा रिजल्ट का प्रिंट आउट भी निकाल सकेंगे.
यूपीएससी द्वारा किसी समय भी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा सकता है. परिणाम को देखने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर नजर बनाए रखें. यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 200-200 अंकों के दोनों पेपर आयोजित किए जाते हैं. ऐसे में ये परीक्षा कुल 400 अंकों के साथ आयोजित की जाती है.