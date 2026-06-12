UPSC CSE Prelims Exam Result 2026 (Expected Date): संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित की गई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा में करीब 5.49 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे. भारत के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों में 24 मई 2026 को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था. इस साल कुल 933 अभ्यर्थी की नियुक्ति करने के लिए यूपीएससी सीएसई परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. अगर आपने भी ये परीक्षा दी है और रिजल्ट की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं तो बस अपना रोल नंबर पास रखें क्योंकि किसी भी समय यूपीएससी सीएसई प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी हो सकता है.