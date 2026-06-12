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UPSC Prelims Result 2026: रोल नंबर रखें साथ, किसी भी समय जारी हो सकता है यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स रिजल्ट

UPSC CSE Prelims Exam Result 2026 (Expected Date): यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट की घोषणा होने का इंतजार है. आइए जानते हैं कब आएगा यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट?

Written BySimran Singh
Published: Jun 12, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:33 PM IST
UPSC Prelims Result 2026: रोल नंबर रखें साथ, किसी भी समय जारी हो सकता है यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स रिजल्ट
Image Credit: UPSC CSE Prelims Exam Result 2026 Expected Date

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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